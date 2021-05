PSG Mercato : Barça, terribles divergences dans le clan Neymar

Publié par JEAN-LUC D le 06 mai 2021 à 14:24

Annoncé proche d’une prolongation avec le PSG, Neymar va-t-il finalement opter pour un retour au Barça cet été ? La presse espagnole met à nue un nouveau scénario dans ce feuilleton avec de graves divergences dans le clan de la star brésilienne.

Neymar toujours d'accord pour prolonger avec le PSG ?

« Les négociations entre le Paris Saint-Germain et Neymar sont toujours en bonne voie. La presse espagnole parle de n’importe quoi, mais je sais qu’il reste encore des choses à régler dans le dossier de Ney. La prolongation c’est juste une question de timing. Il faut être patient dans ce dossier. Je ne pense pas que cela va durer et devenir un feuilleton pour l’été, car Neymar a envie de rester au PSG. Il y est très heureux », expliquait récemment Isabela Pagliari, correspondante d'Esporte Interativo à Paris sur Europe 1.

À un an de la fin de son contrat, l’international brésilien, arrivé en 2017 pour 222 millions d’euros, s’apprête à renouveler son engagement avec le Paris Saint-Germain. Cependant, un quotidien catalan assure que la tendance concernant l’avenir de Neymar est loin d’être ce que décrit Isabela Pagliari.

La position dominante de Neymar père

En effet, le journal Sport lâche une petite bombe au sujet du dossier Neymar. Si les médias français et brésiliens évoquent une prolongation presque bouclée entre le Paris Saint-Germain et le milieu offensif de 29 ans, la presse sportif espagnol révèle que l’ancien numéro 11 du FC Barcelone n’a encore rien décidé et n’écarte pas un retour en Catalogne. Selon Sport, l'accord annoncé entre le PSG et le coéquipier de Kylian Mbappé est en réalité plus le fait de son père que du joueur lui-même.

Si Neymar Senior a bien donné sa parole à Leonardo pour une prolongation jusqu’en 2026, le natif de Mogi das Cruzes aurait encore des doutes sur son avenir parisien. Toujours selon la même source, le grand ami de Lionel Messi attend de voir si Joan Laporta, le nouveau président des Blaugranas, va passer à l’offensive auprès de son homologue parisien Nasser Al-Khelaïfi pour tenter de le déloger cet été. Face à cette détermination du joueur, la direction du Barça a fait de son transfert l’une des priorités du mercato estival qui s’annonce.