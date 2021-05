LOSC Mercato : Accord confirmé entre Maignan et l'AC Milan

Publié par ALEXIS le 06 mai 2021 à 16:43

Annoncé par des médias transalpins, l'accord entre Mike Maignan, gardien de but du LOSC, et l’AC Milan, est confirmé ce jeudi par RMC Sport.

LOSC : Mike Maignan proche de rejoindre l'AC Milan

Le portier du LOSC, Mike Maignan, et l’AC Milan ont effectivement trouvé un accord contractuel comme annoncé depuis des semaines. La source a confirmé l’information, ce jour, sur son site internet. Le gardien de but de l’Équipe de France devrait remplacer Gianluigi Donnarumma (22 ans) chez les Rossoneri. Ce dernier, en fin de contrat en juin 2021, est sur le départ.

RMC précise que le club lombard doit maintenant s’entendre avec Lille OSC sur le montant du transfert de son dernier rempart. Estimé à 25 M€ par Transfermarkt, Mike Maignan pourrait quitter les Dogues contre un chèque de 15 M€, contexte sanitaire oblige.

Le gardien de but de Lille OSC champion avant son transfert ?

International français, Mike Maignan est le 3e gardien de but des Tricolores depuis le 7 octobre 2020. Barré par la concurrence de Hugo Lloris (Tottenham) et Steve Mandanda (OM), il a disputé un seul match amical contre l’Ukraine (45 minutes de jeu). L'ancien "titi parisien" dispute actuellement sa 6ème saison au LOSC, et espère forcément être couronné par un titre de champion.

Pour rappel, les Lillois sont leaders du championnat avec un point d'avance sur leur dauphin parisien, à 3 journées de la fin de saison. Le N°16 des Dogues pourrait donc débarquer en Lombardie auréolé du titre de Ligue 1. Mais la route vers le titre est encore semée d'embuches. Prochaine étape vendredi (21h), avec le derby face au RC Lens.