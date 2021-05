OM : Succession de Mandanda, un ancien Lyonnais proposé

Publié par Ange A. le 06 mai 2021 à 08:00

La direction de l’ OM prépare déjà la succession de Steve Mandanda aujourd’hui âgé de 36 ans. Les dirigeants marseillais viennent de se voir proposer un ancien de Lyon à ce poste.

La succession de Mandanda déjà ouverte à l’ OM

L’été dernier, l’Olympique de Marseille a conforté certains cadres de son effectif professionnel. Dimitri Payet et Steve Mandanda ont notamment prolongé leurs contrats avec l’ OM. Les deux trentenaires ont rempilé jusqu’en 2024 avec le club phocéen. Malgré cette prolongation, la direction de Marseille pense déjà à l’après-Mandanda. Le portier affiche aujourd’hui 36 ans et pourrait ne plus être au top pendant encore longtemps. Raison pour laquelle les scouts marseillais prospectent. Ces dernières semaines, le nom d’Alban Lafont a été associé au pensionnaire du Vélodrome. Mais avec son transfert définitif, le portier de 22 ans est parti pour rester au FC Nantes cet été. Spécialiste des gardiens, Benoît Tissier vient de proposer un nom au club provençal.

Un ancien Lyonnais bientôt dans les cages de Marseille ?

Pour le spécialiste, Anthony Racioppi ferait une bonne doublure de Steve Mandanda avant d’en devenir le successeur. Le portier de 22 ans évolue au Dijon FCO, relégué en Ligue 2 la saison prochaine. « Il ne faut pas regarder ses stats cette saison [33 buts encaissés en 21 matches de L1], car il évolue dans une équipe en grande difficulté qui va être reléguée […] Il a vraiment tout ce qu’il faut pour devenir rapidement le numéro un de la sélection suisse. C’est une solution très intéressante pour l’ OM, avec un jeune gardien qui parle français et connait la Ligue 1 », a expliqué Benoît Tissier interrogé par Le Phocéen. Reste maintenant à savoir si la direction de Marseille va se pencher sur le cas de l’ancien de l’Olympique Lyonnais. Il a quitté Lyon, son club formateur, l’été dernier pour la Bourgogne. Le Suisse est sous contrat avec le DFCO jusqu’en 2024. Le portier est coté à 2 millions d’euros sur Transfermarkt.