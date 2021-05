ASSE Mercato : Message pressant de Krasso sur son avenir

Publié par ALEXIS le 07 mai 2021 à 12:32

L’ ASSE a envoyé Jean-Philippe Krasso au Mans FC en février dernier pour lui permettre de s’aguerrir à la compétition. Décisif avec le club de National, l’attaquant a transmis un message à Claude Puel au sujet de son futur.

Krasso, « ça m’aide à préparer mon retour à l’ ASSE »

Recrue estivale de l’ ASSE, Jean Philippe Krasso n’a pas réussi à s’imposer au sein de l’équipe stéphanoise. Il était pourtant annoncé comme le buteur qui manque à l’équipe stéphanoise depuis le départ de Robert Beric au Chicago Fire, en MLS. Véritable flop de la première moitié de la saison, l’avant-centre recruté au SAS Épinal (en National) pendant le mercato estival 2020 a été prêté aux Manceaux jusqu’à la fin de la saison. En réussite avec le club sarthois, Jean-Philippe Krasso espère revenir à l’AS Saint-Étienne, afin de s’y imposer. Il s’en donne les moyens en marquant des buts avec le Mans FC. « C’est clair que terminer comme ça fait du bien, car ça m’aidera pour préparer le retour à l’ ASSE », a déclaré le Franco-Ivoirien dans Actu Foot.

L'attaquant stéphanois en réussite au Mans FC

Jean-Philippe Krasso est-il dans les plans de Claude Puel en vue de la saison prochaine ? Pas certain. Toutefois, l’attaquant de 23 ans espère séduire le coach des Verts en restant performant en National. « Pour l’instant, je reste focalisé sur Le Mans, sur mes performances avec l’équipe et on verra le reste par la suite », a-t-il souligné.

Jean-Philippe Krasso avait disputé 7 matches en Ligue 1 avec l’ ASSE sans marquer le moindre but. En 11 matchs avec les Mucistes, il a inscrit 4 buts et délivré une passe décisive.