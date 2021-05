ASSE : Fin de saison confirmée pour un cadre de Claude Puel

Publié par Ange A. le 01 mai 2021 à 23:45

L’ ASSE va tenter d’assurer son maintien en Ligue 1 ce dimanche contre le Montpellier Hérault. Pour cette rencontre, Claude Puel sera encore privé d’un cadre. Lequel ne devrait plus fouler les pelouses cette saison.

Moulin, le coup dur pour l’ ASSE dans le sprint final

Battu par le Stade Brestois lors de la dernière journée, l’AS Saint-Étienne veut renouer avec le succès. En cas de victoire, les Verts pourraient assurer leur maintien dans l’élite. Ce dimanche, l’ ASSE se déplace sur la pelouse du Montpellier Hérault avec cet objectif. Pour cette affiche, Claude Puel devra faire avec quelques absents. Le technicien castrais ne pourra pas compter sur Yvan Neyou et Aïmen Moueffek. Il sera encore privé de Jessy Moulin. Touché aux ischios-jambiers, le portier de 35 ans ne devrait plus rejouer cette saison comme l’a indiqué son entraîneur. Cette saison, il a disputé 29 matchs de championnat et concédé 42 buts.

La succession de Moulin déjà assurée

Jessy Moulin absent, sa doublure Stefan Bajic signe son retour dans le groupe de l’ ASSE. Mais contre le MHSC, c’est le jeune Étienne Green qui devrait de nouveau garder les cages stéphanoises. Le portier de 20 ans devrait enchaîner sa cinquième titularisation de suite avec les Verts. Il devrait d’ailleurs être conforté au poste de numéro 1 jusqu’à la fin de la saison. Outre le retour de Bajic, Claude Puel enregistre également celui de Denis Bouanga. L’attaquant gabonais signe son retour après avoir purgé sa suspension. Avant d’affronter le MHSC, Saint-Étienne pointe à la 14e place de Ligue 1 et reste sur deux défaites de rang. Son adversaire n’a signé aucun succès lors de ses quatre derniers matchs.