OM Mercato : PSG, le danger se confirme pour Arkadiusz Milik

Publié par JEAN-LUC D le 07 mai 2021 à 13:25

Prêté cette saison à l’OM par le SSC Naples, Arkadiusz Milik est déjà annoncé dans le viseur de plusieurs grands clubs européens, dont le PSG. Pablo Longoria, le président de l’Olympique de Marseille, lui, compte bien garder l’attaquant de 27 ans.

Arkadiusz Milik finalement hors de portée de l’OM ?

Présent en conférence de presse, Pablo Longoria a récemment avoué que l’Olympique de Marseille« a le contrôle de Milik. » Alors que des sources italiennes assurent que l’international polonais pourrait quitter la Canebière cet été, le patron de l’OM a clairement expliqué que le compatriote de Robert Lewandowski est « un joueur de l'OM avec une formule qui me prendrait la journée à expliquer. C'est un prêt avec obligation d'achat. Si le club phocéen signe les chèques, il deviendra joueur de l'OM. Il n'y a pas de possibilité qu'il retourne à Naples. »

Toutefois, ces propos rassurants du dirigeant espagnol ne semblent pas du tout calmer les ardeurs de la presse transalpine et de certains observateurs. Membre du pôle compétition du district de Provence, Ludovic Leccese fait partie de ceux qui pensent que Arkadiusz Milik ne sera pas dans le prochain effectif de Jorge Sampaoli.

Arkadiusz Milik déjà promis à la Juventus Turin

Invité sur le plateau du Footballclubdemarseille, Ludovic Leccese estime que l’avenir de Milik va s’écrire à la Juventus Turin dès cet été. Même si Pablo Longoria nie l’existence d’une clause secrète dans le contrat de prêt de l’attaquant polonais pouvant lui permettre de quitter Marseille à la fin de la saison, le journaliste sportif pense qu’un gros chèque de la Juve pourrait pousser la direction de l’OM à le laisser filer.

« En plus d’être supporter de l’OM, je suis Juventino et dans les forums de la Juve on ne parle que de Milik qui va venir. Les supporters veulent Milik, il s’est fait carrer à Naples, CR7 devrait quitter la Juventus pour Manchester, Milik est suivi. Vu les finances de l’OM, si demain ils mettent un gros billet, il sera un joueur de la Juve la saison prochaine », a expliqué Ludovic Leccese.

Annoncé dans les plans du Paris Saint-Germain en cas de départ de Mauro Icardi, Arkadiusz Milik pourrait finalemnt quitter la Ligue 1 et retourner en Serie A.