OL : Rudi Garcia affiche un souhait pour finir sur le podium

Publié par Ange A. le 08 mai 2021 à 23:45

L’Olympique Lyonnais a signé un nouveau succès en championnat dimanche contre le FC Lorient. Coach de l’ OL, Rudi Garcia croit dur comme fer à une place sur le podium. Il espère néanmoins un concours de circonstances pour décrocher la qualification pour la Ligue des champions.

L’ OL étrille Lorient et repasse devant Monaco

Renversant contre l’AS Monaco, l’Olympique Lyonnais s’est de nouveau imposé ce samedi en championnat. L’ OL a dominé le FC Lorient (4-1) lors de la 36e journée de la Ligue 1. Houssem Aouar (53e), Lucas Paqueta (65e) et Bruno Guimaraes (71e s.p, 77e) ont permis à Lyon de dominer les Merlus. Les visiteurs ont sauvé l’honneur en fin de rencontre grâce à un but de Thomas Monconduit (83e). Grâce à ce succès, les Lyonnais remontent provisoirement à la 3e place du classement. L’AS Monaco a l’occasion de reprendre son 3e rang ce dimanche sur la pelouse du Stade de Reims. Malgré la menace monégasque, Rudi Garcia espère toujours finir parmi les trois premiers du championnat. Il a affiché son optimiste pour le prochain match contre le Nîmes Olympique, un autre club en lutte pour le maintien.

Rudi Garcia attend un faux pas de l’ASM

Si l’Olympique Lyonnais a déjà fait une croix sur le titre, Rudi Garcia ne compte pas lâcher le podium. « Tout est ouvert au classement en haut et en bas, les places européennes ou la relégation. C’est difficile de gagner les matches et il faudra le faire à Nîmes. Nous devons faire carton plein en espérant un faux pas de nos adversaires pour monter sur le podium », a confié l’entraîneur de l’ OL selon les propos relayés par L’Équipe. Victorieux de Lorient, le coach lyonnais se voit enchaîner sur la pelouse des Crocos lors de la prochaine journée. « Je nous vois gagner à Nîmes et cela ne sera pas facile car cet adversaire joue le maintien. Nous devrions retrouver plusieurs joueurs », a indiqué le technicien rhodanien.