OL : Aulas répond au président du FC Lorient sur l'arbitrage

08 mai 2021

Les présidents de l' OL et du FC Lorient ont lancé le match qui les oppose ce samedi (17h) sur les réseaux sociaux. Jean-Michel Aulas a en effet répondu à Loïc Ferry, sur Twitter, au sujet de l'arbitrage.

Le président de l' OL glisse un tacle à Ferry

L’ OL doit encore prendre des points ce samedi pour rester en course pour le podium. Après sa victoire sur l’AS Monaco la semaine dernière, l’équipe de Rudi Garcia est privée de Maxence Caqueret, Mattia De Sciglio, Marcelo et Memphis Depay avant d'affronter le FC Lorient dans quelques heures. Soupçonné de tenter de mettre la pression sur les arbitres du match, le président de l’Olympique Lyonnais a répondu à son homologue lorientais via le même réseau social.

« C’est vraiment top, l’ OL donne du plaisir. Investir pour permettre d’atteindre au plus vite l’immunité collective indispensable au retour à la vie normale : c’est mieux que de blasphémer sur l’intérêt individuel : n’est-ce pas Loïc Ferry ? » a glissé Jean-Michel Aulas, pour souligner la mise à disposition du Groupama Stadium pour la vaccination contre la covid-19, vendredi.

Pression d'Aulas sur l'arbitre de Lyon - FC Lorient ?

Il faut rappeler que le président des Merlus a évoqué la question de l’arbitrage, en référence à la fin de match électrique à Monaco. « À ceux qui disent que Jean-Michel Aulas mettrait une grosse pression sur les arbitres en amont du match OL - FC Lorient, je réponds avoir confiance dans un arbitrage impartial en Ligue 1 », a écrit le dirigeant du FC Lorient sur son compte Twitter. « L’avenir nous dira si j’ai eu raison d’y croire », a-t-il ajouté avant d’affronter Lyon à Décimes. Notons que Caqueret, De Sciglio et Marcelo avaient été expulsés par Clément Turpin contre l'ASM au Stade Louis-II. Le capitaine et buteur Memphis Depay, lui, est suspendu pour cumul de cartons jaunes.