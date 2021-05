Stade Rennais Mercato : Camavinga évoque un départ du SRFC

Publié par Ange A. le 10 mai 2021 à 06:00

Club formateur d’Eduardo Camavinga, le Stade Rennais pourrait perdre sa pépite dans les prochains mois. Interrogé sur son avenir, le milieu du SRFC ne ferme aucune porte.

Camavinga sur le départ au Stade Rennais cet été ?

Révélation du Stade Rennais la saison dernière, Eduardo Camavinga a connu une véritable baisse de régime cette année. En 37 apparitions, le milieu de 18 ans n’a inscrit qu’un seul but et délivré trois passes décisives. Un coup d’arrêt que reconnaît volontiers le numéro 10 du SRFC. « Il faut être réaliste, je sais que je n'ai pas fait que des bons matches, que j'ai énormément de choses à améliorer. Je ne vais pas me cacher, ce sont des choses qui arrivent », a confié Camavinga dans l’émission Téléfoot. Malgré cette mauvaise passe, le natif de Miconje (Angola) dispose d’une belle cote à l’étranger. À un an de l’expiration de son contrat, l’international tricolore (3 sélections/1 but) ne serait plus enclin à poursuivre l’aventure en Bretagne.

Une décision attendue au terme de la saison

Pisté par de prestigieux clubs européens, Eduardo Camavinga assure vouloir se concentrer sur le Stade Rennais. Toutefois, il n’est pas insensible à l’intérêt des grosses cylindrées européennes. « Ce n’est pas quelque chose à quoi j’ai déjà réfléchi avec ma famille. On se concentre d’abord sur le Stade Rennais […] Ce serait mentir si je vous disais que ça ne me fait pas plaisir, ça fait plaisir lorsque de grands clubs s’intéressent à vous mais ce n’est pas le moment de se concentrer sur ça pour l’instant », a souligné l’intéressé. Après une première expérience loin de rester dans les annales en Ligue des champions, Camavinga devrait donc retrouver la reine des compétitions européennes la saison prochaine. Reste plus qu’à savoir sous quelles couleurs il le fera. La direction de Rennes s’attend à un joli chèque cet été vu que la prolongation de sa pépite ne semble plus d’actualité.