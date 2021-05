ASSE : Message fort pour Kolodziejczak sur la fin de saison

Publié par ALEXIS le 11 mai 2021 à 01:25

Timothée Kolodziejczak a retrouvé le terrain dimanche, lors de la victoire de l’ ASSE sur l’OM (1-0). Claude Puel lui a fait un gros clin d’œil pour sa prestation remarquée. Est-ce un signal pour les deux derniers matchs de la saison ?

ASSE : Kolodziejczak félicité par Puel

Absent plusieurs semaines, Timothée Kolodziejczak a rejoué avec l’ ASSE lors de la 36e journée de Ligue 1, contre l’OM au stade Geoffroy-Guichard. Il a participé à la victoire des Verts sur les Olympiens. Au terme du match, le défenseur a été félicité par son entraîneur, Claude Puel. Et cela pourrait augurer d’une fin de saison heureuse pour l’ancien joueur des Tigres de Monterey (Mexique).

C’est en tout cas l’impression donnée par le manager général de l’AS Saint-Étienne dans ses propos élogieux envers l’arrière central. « Il est très bien entré dans son match. Ça fait plusieurs semaines qu’il est bien à l’entraînement. Je le félicite pour son attitude », a-t-il confié. Timothée Kolodziejczak est entré en jeu dimanche, à la place d’Harold Moukoudi blessé à la 27e minute précisément. Il était donc sur l’aire de jeu quand Arnaud Nordin a marqué l’unique but du succès de l' ASSE (43e). Il a également contribué à préserver cette victoire. « Beaucoup de joueurs sortent du banc et sont présents », a apprécié le coach des Stéphanois.

Saison terminée pour Moukoudi ?

À noter que Timothée Kolodziejczak a perdu sa place de titulaire au profit de la recrue hivernale Pape Abou Cissé. C’est ce dernier qui est désormais associé à Harold Moukoudi dans l'axe de la défense des Verts. C’est ainsi que Kolodziejczak a vu son temps de jeu fondre depuis janvier. Il n’a d’ailleurs pas joué la moindre minute lors des 5 matchs de Sainté avant la venue de l’Olympique de Marseille. Quant au défenseur international camerounais, il est touché aux ischio-jambiers. Il devrait manquer les deux derniers matchs de l' ASSE cette saison, contre le LOSC et le Dijon FCO. « Cela semble problématique pour les deux derniers matchs », a annoncé Claude Puel après le match contre Marseille.