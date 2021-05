PSG Mercato : Barça, une décision fracassante de Neymar

Publié par JEAN-LUC D le 10 mai 2021 à 23:12

Annoncé en grande pompe au Barça cet été, Neymar a finalement prolongé son contrat avec le PSG jusqu’en 2025 avec une année supplémentaire en option. La star brésilienne aurait même déjà tout planifié pour la suite de sa carrière.

Neymar très heureux au PSG

« C’est un grand bonheur de prolonger l’aventure au Paris Saint-Germain. Je suis très heureux à Paris. C’est une vraie fierté de faire partie de ce groupe, de travailler avec ces joueurs, ce grand entraîneur et de faire partie de l’histoire de ce club. Ce sont des choses qui me font croire encore plus à ce grand projet. Ici, j’ai grandi en tant que personne, en tant qu'être humain et en tant que joueur, aussi. Je suis donc très heureux de prolonger et j’espère gagner encore beaucoup de trophées ici », s’est réjoui Neymar après la signature de son nouveau contrat avec le Paris Sain-Germain. Clairement heureux dans la capitale, le milieu de terrain offensif de 29 ans a pris une décision fracassante pour son futur en 2026.

Après le PSG, direction le Brésil pour Neymar ?

Arrivé en août 2017 contre une enveloppe historique de 222 millions d’euros, l’international brésilien ne connaîtra que deux clubs en Europe. En effet, d’après les informations du média UOL Esporte, Neymar ne compte pas porter les couleurs d’une troisième formation européenne à la fin de son aventure avec le Paris Saint-Germain en 2026. Après quatre saisons passées au FC Barcelone (2013 à 2017) aux côtés de Lionel Messi, le coéquipier d'Angel Di Maria va finir sa carrière européenne au Paris Saint-Germain.

Au terme de son engagement avec l’équipe parisienne, Neymar aura 34 ans, le bon âge pour aller terminer sa carrière dans son pays. Si le Barça rêve toujours de le voir revenir au Camp Nou, l’enfant de Mogi das Cruzes a prévu autre chose pour son futur. Récemment, le grand ami de Kylian Mbappé a annoncé qu’il aimerait évoluer un jour sous les couleurs de Flamengo. « Jouer pour Flamengo ? Peut-être. Jouer pour Sao Paulo ? Non », a répondu Neymar à ses fans sur son compte Instagram.