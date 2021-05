ASSE Mercato : Claude Puel sur un joli coup en Ligue 2

Publié par ALEXIS le 12 mai 2021 à 11:30

L’ ASSE n’est pas encore certaine de garder Pape Abou Cissé à l’issue de la saison. Pour parer à toute éventualité, le club ligérien est en quête d'un défenseur central. Claude Puel a les yeux sur un jeune joueur évoluant en Ligue 2 et en fin de contrat en juin 2021.

L' ASSE veut s'offrir Christopher Wooh gratuitement

L’ ASSE prépare le mercato estival. Claude Puel y pense depuis que les Stéphanois ont assuré leur maintien en Ligue 1. Sans moyens financiers, il est à l’affût de joueurs à moindres coûts. Un joueur de Ligue 2 intéresse le manager général des Stéphanois. Selon les indiscrétions de Sainté Inside, Claude Puel suit de près la situation de Christopher Wooh. Libre de tout engagement avec l'AS Nancy-Lorraine, à l'issue de la saison, le défenseur Franco-Camerounais peut s’engager avec le club de son choix. L’AS Saint-Étienne pourrait donc le recruter sans payer d’indemnité de transfert. C’est d’ailleurs pour cela que Claude Puel ne lâche plus le jeune joueur formé à l’ASNL.

De la concurrence pour le défenseur de l'ASNL

L’ ASSE devra cependant se montrer convaincante, car il y a de la concurrence sur le dossier Christopher Wooh. Des clubs de Ligue 1, notamment l’Olympique de Marseille, puis deux formations allemandes (Eintracht Francfort et SC Fribourg) sont également séduits par le profil de l’arrière central de 19 ans. Christopher Wooh a disputé 12 matchs en Ligue 2 cette saison et a été titulaire 6 fois (pour 576 minutes de jeu cumulées en championnat). Il a également pris part à un match de Coupe de France contre le SC Sochaux, au 2e tour des éliminatoires.