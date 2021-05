OM Mercato : Deux clubs espagnols se positionnent sur Germain

Publié par ALEXIS le 12 mai 2021 à 12:30

Valère Germain va quitter l’ OM en fin de saison. Son contrat arrive à expiration fin juin. Deux clubs espagnols se sont positionnés pour le recruter librement.

OM : Valère Germain au Celta Vigo ou à Grenade ?

En fin de bail à l' OM le 30 juin 2021, Valère Germain va rejoindre un autre club pendant le mercato estival. Grâce à son statut de joueur libre de tout engagement, il intéresse plusieurs clubs. Annoncé ces derniers jours, l’intérêt du Celta Vigo pour le joueur de 31 ans est confirmé par La Provence. Le journal régional précise que l’intérêt est réciproque, car Valère Germain privilégie le championnat espagnol.

Grenade CF en Liga est également sur le coup pour s’attacher les services l’attaquant de l’Olympique de Marseille, sans payer d’indemnité de transfert. Notons que les deux clubs désireux de recruter le Français ont déjà assuré leur maintien en Liga.

Statistiques de l'attaquant de Marseille

Valère Germain a signé à l’OM en juillet 2017 pour 4 ans, après le sacre en Ligue 1 avec l’AS Monaco, son club formateur. En quatre saisons sous le maillot du club phocéen, il a disputé 159 matchs toutes compétitions confondues, pour 31 buts marqués et 14 passes décisives offertes. Cette saison, le natif de Marseille a pris part à 24 matchs en Ligue 1, pour seulement 6 titularisations et 3 buts inscrits. Il a également fait 5 apparitions en phase de poule de la Ligue des champions et a joué 2 matchs de Coupe de France, sans marquer le moindre but. Valère Germain est confronté à la concurrence de Dario Benedetto et de la recrue hivernale Arkadiusz Milik, lors de l'exercice présent.