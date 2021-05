PSG Mercato : 70M€, Tuchel prépare un coup colossal à Paris

Publié par JEAN-LUC D le 12 mai 2021 à 13:00

Limogé en décembre dernier, Thomas Tuchel a toujours déclaré n’avoir aucun retentissement contre le PSG. Cependant, le nouvel entraîneur de Chelsea préparerait un coup colossal à 70 millions d’euros au sein de l’effectif du club de la capitale.

Thomas Tuchel prêt à faire payer au PSG ?

« Je n'ai pas de sentiments ou de vengeance en moi. C'est satisfaisant sur le plan personnel, mais pas à cause de ce qui s'est passé en décembre au PSG. Je suis juste ravi d'atteindre à nouveau une autre finale de la Ligue des champions, ce qui est énorme. Je suis très reconnaissant envers les gens autour de moi qui me poussent, me donnent de la confiance. Le défi à Chelsea a été si bon dès le premier instant et arriver à Istanbul sera une énorme récompense. Ce n'est pas plus réjouissant que Paris ne soit pas là et que je le sois », expliquait récemment Thomas Tuchel après la qualification de Chelsea en finale de Ligue des Champions et l’élimination du Paris Saint-Germain face à Manchester City.

S’il dit n’avoir aucune dent contre le PSG qui l’a viré à la veille de la fête de Noël 2020, l’entraîneur allemand a tout de même des besoins qui pourraient gravement nuire au club parisien lors du prochain mercato estival.

Déloger Marquinhos du PSG

Thomas Tuchel ne se réjouit pas des malheurs du Paris Saint-Germain, mais l’entraîneur de Chelsea est prêt à jouer un mauvais tour à Mauricio Pochettino lors du prochain mercato estival. D’après les informations de BBC Sport, le coach de l’équipe londonienne envisage de tenter un gros coup au sein de l’effectif parisien. Le média britannique explique que dans les discussions entre le manager de Chelsea et sa direction sur le profil des joueurs à recruter cet été, Tuchel a ouvertement demandé à Roman Abramovich de tout mètre en oeuvre pour déloger Marquinhos du Paris Saint-Germain.

Sous contrat jusqu’en juin 2024, le défenseur central de 26 ans est un élément indispensable du système de jeu parisien et son départ serait un véritable coup dur pour Pochettino et l’écurie de Nasser Al-Khelaïfi. Après le dernier match nul contre le Stade Rennais, synonyme probablement de perte du titre de champion de France, l’international brésilien a ouvertement annoncé vouloir « commencer à parler pour la saison prochaine ».

Après plusieurs échecs consécutifs en Ligue des Champions, Marquinhos songe peut-être à un changement d’air et Chelsea veut en profiter. Surtout que le natif de São Paulo entretient d’excellentes relations avec son ancien coach et retrouverait son ami Thiago Silva à Stamford Bridge. Selon le site spécialisé Transfermarkt, Marquinhos est évalué à 70 millions d’euros. Une somme qui ne peut pas représenter un sérieux obstacle pour le club anglais.