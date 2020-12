PSG Mercato : Marquinhos a une idée claire pour son avenir !

Publié le 14 décembre 2020 à 23:59

Joueur du PSG depuis plus de 7 ans, Marquinhos, désormais capitaine du club, connait la trajectoire qu'il veut donner à sa carrière. Le brésilien s'est prononcé sur ce qu'il souhaite pour son futur.

Une fin de carrière au PSG pour Marquinhos ?

Arrivé au PSG à 19 ans, Marquinhos en a aujourd'hui 26 et est sur le point de franchir le cap des 300 matchs disputés avec le Paris Saint-Germain. Intronisé capitaine après le départ de Thiago Silva à Chelsea, le taulier de la défense parisienne a déclaré son fort attachement au club - à tel point qu'il compte y terminer sa carrière. "J’espère [terminer ma carrière au PSG]. On sait qu’il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. On sait aussi qu’à un moment donné, les années passent et de nouveaux joueurs arrivent. On verra. Il y a de grands joueurs qui ont voulu aussi finir leur carrière ici, mais ils ont dû partir. Il y a des joueurs aussi qui ont réussi à finir leur carrière au PSG. Je pense rester le plus longtemps possible ici. Je suis content, ma famille aussi. Mes enfants sont nés ici. Il y a un grand lien pour la vie entre Marquinhos et Paris" a déclaré le Brésilien - dont le contrat expire en 2024 - sur les antennes de beIN Sports.

Marquinhos un peu flou sur sa blessure

Forfait pour le match face à l'OL hier (0-1), Marquinhos est resté évasif quant à sa blessure à la hanche. "On travaille sur ma blessure. Il y a encore des gènes au niveau de la hanche. J’ai reçu un coup lors du match contre Istanbul. Je pense que l’on va faire le maximum pour que je revienne le plus vite possible" a-t-il souligné, avant de glisser un mot sur la rencontre à venir face au FC Barcelone en Ligue des Champions. "C’est une grande équipe, un grand adversaire. Ça va être une bonne bataille" a annoncé le défenseur auriverde.













Par Clément