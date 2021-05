PSG Mercato : Une tendance se confirme dans ce dossier à 0€

Publié par Ange A. le 13 mai 2021 à 06:30

Après Neymar Jr, la direction du PSG est sur le point de prolonger un milieu longtemps annoncé sur le départ. Selon la presse italienne, Leonardo toucherait même au but pour cet ancien indésirable.

Une nouvelle prolongation dans les tuyaux au PSG

Au vu des pertes importantes subséquentes à la Covid-19, le Paris Saint-Germain ne fera pas de folie cet été. Si des noms ronflants comme Messi, Agüero ou Sergio Ramos sont annoncés, il faut noter que ce sont des joueurs en fin de contrat. En cas d’accord, Paris ne devrait pas verser d’indemnité de transfert pour leurs signatures. Outre ces stars, le board francilien tente également des coups à zéro euro en interne. Il a déjà réussi à prolonger les contrats d’Angel Di Maria, Keylor Navas et récemment celui de Neymar Jr. Leonardo voudrait également renouveler le bail de Julian Draxler. Fabrizio Romano assure que le directeur sportif parisien est même proche de boucler un nouveau coup avec l’Allemand.

Bientôt l’annonce de Paris pour Draxler ?

Le journaliste italien, spécialiste du mercato, est certain « à 100% » que Julian Draxler va prolonger avec le PSG. Un nouveau contrat de trois ans est évoqué. Dans ce cas, l’ancien de Wolfsburg, en fin de contrat, serait lié à Paris jusqu’en 2024. L’Équipe indiquait même que le milieu de 27 ans avait accepté de faire des sacrifices au niveau financier en ces temps de crise économique. Son salaire actuel dans la capitale est estimé à 7 millions d’euros annuels. À en croire Fabrizio Romano, il n’y a plus qu’à attendre une officialisation de la part du Paris Saint-Germain. Une nouvelle qui ferait d’ailleurs du bien à Mauricio Pochettino. Selon le journaliste de Sky Sports, le technicien argentin est favorable à une prolongation de Draxler. Lequel compte 4 buts et 7 passes décisives en 33 apparitions cette saison.