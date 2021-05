OM Mercato : Boca, Elche, la décision de Benedetto connue

Publié par Ange A. le 13 mai 2021 à 07:30

Joueur de l’Olympique de Marseille depuis 2019, Dario Benedetto pourrait quitter l’ OM cet été. Mais il ne compte pas rebondir n’importe où au prochain mercato. La presse argentine assure ainsi que le numéro 9 marseillais a fait un choix de carrière fort en repoussant un de ses prétendants.

Dario Benedetto vers la sortie à l’ OM

Un temps présenté comme le « Granatakan » tant recherché, Dario Benedetto n’est plus un indispensable à l’Olympique de Marseille. L’avant-centre argentin a été déclassé dans la hiérarchie par Arkadiusz Milik. Arrivé en prêt (avec option d’achat) cet hiver, le buteur polonais est aujourd’hui le premier choix au poste d’avant-centre à l’ OM. Le joueur sous contrat avec Naples donne notamment satisfaction avec ses six buts en 14 rencontres. Quant à Benedetto, il compte le même nombre de réalisations, plus trois passes décisives, mais en 39 rencontres. Désormais remplaçant à Marseille, l’attaquant de 31 ans ne serait pas ravi de sa situation et pourrait quitter la Canebière cet été. Ces derniers jours, son nom a notamment été associé à Boca Juniors, son ancien club, à Sao Paulo et à Elche.

Une préférence claire de Benedetto pour son avenir

Seulement, comme le révèle Olé, Dario Benedetto ne compte pas retourner en Amérique latine si tôt. Le média argentin révèle à ce sujet que l’attaquant de l’ OM a repoussé une offre des Brésiliens de Sao Paulo. Il leur aurait notamment fait part de son désir de rester sur le Vieux Continent avant de retourner en Amérique du sud. Une révélation qui ferme donc la voie à un retour de Benedetto à Boca cet été. Cette décision refroidit également la direction du club phocéen. Laquelle espérait inclure l’Argentin dans un deal pour recruter l’ailier colombien Sebastian Villa (Boca Juniors). La piste espagnole menant à Elche reste donc d’actualité. Reste à savoir si le club de Liga dispose des moyens pour convaincre à la fois Marseille et Benedetto. Réponse dans les prochains mois.