ASSE Mercato : Rachat, Mathieu Bodmer toujours à l'affût ?

Publié par Ange A. le 13 mai 2021 à 10:00

Bernard Caïazzo et Roland Romeyer s’apprête à passer la main à l’ ASSE. Ancien du club, Mathieu Bodmer serait toujours intéressé par un projet de rachat du club de Saint-Étienne.

Bodmer toujours intéressé par l’ ASSE

Une page doit se tourner à l’AS Saint-Étienne dans les prochains mois. À la tête de l’ ASSE depuis 15 ans, Bernard Caïazzo et Roland Romeyer comptent quitter la présidence du club. Ils étudient les différentes offres de reprise des Verts. En sourdine depuis quelques jours, la piste menant à Mathieu Bodmer serait toujours d’actualité. Malgré ses réfutations, l’ancien milieu de terrain serait toujours impliqué dans un projet de reprise porté par un fonds américain. L’Équipe assure en effet que Bodmer n’est pas intéressé par une reconversion dans les médias, notamment en tant que consultant. Malgré diverses sollicitations dans les médias, l’ancien Lyonnais « serait davantage attiré par les différents projets sportifs qu'on lui aurait soumis, notamment un possible projet de reprise de Saint-Etienne ».

Un rôle de directeur sportif en vue pour Bodmer

Selon le quotidien sportif, qui avait révélé l’implication de Mathieu Bodmer dans un projet de rachat de Saint-Étienne, l’ancien milieu voudrait intégrer l’organigramme du club ligérien. Il viserait notamment le poste de directeur sportif au cas où le projet du fonds américain serait retenu. Le journal national assurait même que Bodmer voudrait opérer de nombreux changements chez les Verts. Entre autres, il souhaiterait apporter un vent de fraîcheur sur le banc stéphanois. Coach de l’ ASSE depuis octobre 2019, Claude Puel pourrait être remercié en cas d’arrivée de Bodmer aux affaires. Celui-ci ferait de Laurent Batlles, champion de Ligue 2 avec Troyes, sa priorité pour remplacer Puel.