ASSE : Un gros regret exprimé par un joueur formé à Sainté

Publié par ALEXIS le 13 mai 2021 à 11:52

Un joueur formé à l’ ASSE (entre 1999 et 1999) et aujourd’hui dirigeant sportif dans un club de Ligue 1, a exprimé un gros regret sur sa carrière. Il avoue qu'il a rêvé de jouer avec son club formateur en vain.

ASSE : Sylvain Armand à des regrets

Ancien pensionnaire du centre de formation de l’ ASSE, Sylvain Armand (40 ans) a raccroché les crampons en 2017 sous le maillot du Stade Rennais. Il est aujourd'hui coordinateur sportif au LOSC depuis la mi-janvier 2021. Durant sa carrière de footballeur qui a duré de 2000 à 2017, il a défendu les couleurs de quatre clubs en National et en Ligue 1. Mais l’ancien défenseur polyvalent n’a jamais porté le maillot de l’AS Saint-Étienne avec l’équipe professionnelle. Il le regrette aujourd’hui, car c’est le club de sa ville natale en plus d’être son club formateur. « On a toujours un regret de ne pas évoluer sous les couleurs de son club formateur, dans sa ville et d’évoluer dans le chaudron de Geoffroy-Guichard », a exprimé Sylvain Armand dans Le Progrès. Pour autant, l'ancien joueur du PSG ne regrette pas la carrière qui est la sienne.

Que pense Sylvain Armand de sa carrière de footballeur ?

Après ses débuts à Clermont Foot 63 en National (1999-2000), l’ex-arrière gauche ou central a joué au FC Nantes (2000-2004), au PSG (2004-2013) et au Stade Rennais (2013-2017). « J’ai fait une belle carrière. J’ai tracé ma voie et j’ai exercé le métier qui me plaisait. Nantes, Paris et Rennes, j’ai connu des clubs magnifiques », a déclaré le dirigeant de Lille OSC.

Rappelons que l’ ASSE (11e) affronte l’équipe lilloise, actuel leader du championnat, dimanche sur la pelouse du stade Pierre Mauroy. Cette rencontre compte pour la 37e et avant-dernière journée de Ligue 1.