LOSC Mercato : Lille justifie un transfert raté au FC Nantes

Le LOSC a failli recruter Ludovic Blas cet été. Près de deux mois après l’échec du transfert de l’attaquant du FC Nantes, Sylvain Armand s’explique.

Disposant d’un bon de sortie du FC Nantes, Ludovic Blas a fait l'objet d’une offre de LOSC lors du mercato estival. Le joueur était intéressé par la proposition lilloise et l’idée de rejoindre le club champion de France 2021, mais il a finalement changé d'avis. Quant à la direction du FCN et celle de Lille, elles n’ont pas trouvé d’accord. Au grand bonheur d’Antoine Kombouaré qui ne souhaitait pas le départ du polyvalent ailier, sans qu’il ne soit remplacé valablement.

Presque deux mois après le transfert avorté de Ludovic Blas, Sylvain Armand fait une mise au point, dans une interview avec Farid Rouas, en visio. « Ce n’est pas un échec, c’est simplement un transfert qui ne s’est pas fait », a-t-il souligné, avant de donner plus de détails sur les contours des négociations.

« Pour nous, c’était fixé depuis longtemps. On a eu un désaccord avec le FC Nantes, mais ça fait partie du milieu, on ne réussit pas tous les transferts […]. C’était au dernier moment qu’il avait décliné l’offre, je pense que c’était un peu difficile dans sa tête à ce moment-là, il a choisi de rester à Nantes, mais ce n’est pas forcément un échec pour nous. »

Le coordinateur sportif du LOSC ne rougit pas de l’absence de Ludovic Blas dans l’équipe de Paulo Fonseca. Il pense que la direction du club nordiste a fait une bonne pioche pour oublier le dossier du N°10 du FC Nantes.

« Derrière, on a eu Adam Ounas (de Naples), avec qui on a réussi à faire très vite le deal. On a exploré le jeu d’Adam qui est en effet différent de Ludovic, mais aujourd’hui on en est très content, il nous apporte beaucoup. On ne peut pas revenir sur le passé. Nous sommes passés à autre chose », a confié Sylvain Armand.