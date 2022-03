FC Nantes-LOSC : Kombouaré ridiculise Armand après les incidents

Publié par JEAN-LUC D le 20 mars 2022 à 13:07

Après Metz, Sylvain Armand a récidivé contre le FC Nantes. Antoine Kombouaré, coach du FCN, a réagi au nouveau pétage de plomb du dirigeant du LOSC.

Antoine Kombouaré conseille Sylvain Armand

Quelques semaines après sa chaude empoignade avec l’entraîneur du FC Metz Frédéric Antonetti, Sylvain Armand est à nouveau sorti de ses gongs, samedi, à l’occasion de la 29e journée de Ligue 1 entre le FC Nantes et Lille OSC. Le coordinateur sportif du LOSC a fait passer la victoire de son équipe (1-0) en seconde position avec son coup de sang suite à l’expulsion de Timothy Weah en seconde période.

Descendu au bord du terrain, le collaborateur du président Olivier Letang a eu des mots indignes à l’endroit du 4e arbitre de la rencontre. Un nouveau pétage de plomb qui a créé des tensions entre les deux bancs. Pour rappel, à la 64e minute de jeu, Weah est expulsé après un tacle sur Moutoussamy.

Malgré la blessure évidente du Canari, les Dogues ont trouvé la sanction sévère. Sylvain Armand, excédé, rentre au bord de la pelouse et insulte le 4e arbitre et le staff nantais. « Je te chope, je te nique ta mère », lance notamment l’ancien défenseur du Stade Rennais. Une attitude dénoncée par Antoine Kombouaré.

« Je n'ai pas trop fait attention au départ, mais après j'ai senti... Après, j'ai encore vu Sylvain Armand. Les mecs ne comprennent rien, ils ne comprennent rien ! Je sais que le délégué, il n'y a pas de réglementation aujourd'hui. Mais après ce qu'il s'est passé, ils continuent à venir, alors qu'ils ne vont rien changer. L'arbitre a pris une décision. J'ai vu des comportements, les Lillois vouloir sortir du terrain...

Après, on n'a pas perdu à cause de ça. Mais ce ne sont pas des images qu'on aime voir. Et eux ne comprennent pas. J'ai du mal à comprendre. Sylvain est un gentil garçon, moi je l'ai eu comme joueur. Mais là, la pression, ils ne savent pas la supporter les mecs ! Il faut qu'ils se calment ! », a déclaré le coach des Canaris en conférence de presse. Récidiviste, Sylvain Armand être sévèrement puni par la LFP, d’autant qu’il ne regrette pas son acte.

Sylvain Armand s’explique après son coup de sang

Sylvain Armand ne regrette pas ses mots et sa grosse collègue de samedi lors du match entre le FC Nantes et les hommes de Jocelyn Gourvennec.

« Evidemment, on doit tous garder notre calme, les joueurs aussi. Mais au bout d'un moment, quand vous avez une injustice et que vous avez la pression parce qu'il y a des matchs à enjeu, beaucoup de choses... si les décisions sont bonnes de A à Z, il n'y aura aucun problème. On n'a peut-être pas le droit et je peux faire mon mea culpa sur le fait de descendre. Mais aujourd'hui je défends mon équipe. Et ce n'est pas contre le FC Nantes, c'est simplement qu'à la caméra pour moi, il n'y a pas de carton rouge et ça nous met en difficulté. C'est une décision qui aurait pu être lourde de conséquences », a commenté le coordinateur sportif lillois avant de juger son attitude.

« Si je regrette mon attitude ? Non. On peut toujours regretter ce qu'on fait, évidemment que je peux ne pas descendre mais j'ai toujours été compétiteur », a-t-il ajouté. La réaction de la commission de discipline de la LFP est attendue.