PSG Mercato : Un grand chantier attend Leonardo cet été

Publié par Ange A. le 14 mai 2021 à 10:00

Si le milieu de terrain reste une préoccupation pour Leonardo, le directeur sportif du PSG devrait s’intéresser à un autre secteur de jeu cet été. Paris devrait enregistrer les départs de quelques latéraux au prochain mercato.

Du mouvement annoncé chez les latéraux à Paris

Le Paris Saint-Germain devrait connaître des mouvements en défense cet été. À en croire L’Équipe, Leonardo va s’intéresser à ce chantier, notamment celui des latéraux. Absent depuis le début de la saison, Juan Bernat devrait reprendre sa place la saison prochaine. L’avenir de ses doublures Layvin Kurzawa et Mitchel Bakker serait menacé. Prolongé en début de saison, l’ancien monégasque n’aurait pas répondu aux attentes placées en lui. « Si une offre satisfaisante tombe, un départ n’est pas à écarter », note le quotidien sportif à son sujet. Troisième dans la hiérarchie au poste d’arrière-gauche, le Néerlandais serait également sur le départ. Il avait déjà ouvert la porte un départ pour gagner davantage en temps de jeu. Une défection de ces deux éléments est d’autant plus possible que le Monégasque Caio Henrique est annoncé à Paris.

Un retour de Serge Aurier au PSG toujours d’actualité

Recruté dans le cadre d’un prêt avec option d’achat, Alessandro Florenzi devrait retourner en Serie A. Il est d’ailleurs annoncé sur les tablettes de l’Inter Milan, champion d’Italie. Souvent aligné à droite, Thilo Kehrer ne ferait pas également l’affaire aux yeux de Leonardo. Le directeur sportif parisien recherche « un latéral solide dans le duel ». À ce sujet, le quotidien sportif assure que le PSG a entamé des négociations avec Tottenham pour rapatrier Serge Aurier. Le latéral de 28 ans ne disposera plus que d’un an de contrat avec les Spurs au terme de la saison. En cas de retour à Paris, l’ancien toulousain devrait retrouver sa place de titulaire. D’après la même source, l’Ivoirien devrait avoir comme doublure Colin Dagba, auteur d’une solide performance contre le Bayern.