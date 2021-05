OL : Paqueta dévoile sa recette pour une qualification en C1

Publié par Timothée Jean le 14 mai 2021 à 17:00

L’Olympique Lyonnais a beau être distancé dans la course au titre de champion de France, son milieu de terrain Lucas Paqueta conserve l'ambition de disputer la Ligue des Champions la saison prochaine. L’international brésilien a dévoilé sa stratégie en vue d’atteindre cet objectif.

OL : Lucas Paqueta déterminé pour une qualification en C1

Lucas Paqueta était présent en conférence de presse, ce vendredi, à deux jours du déplacement à Nîmes. Cette rencontre s’annonce très décisive pour l’Olympique Lyonnais. Positionné à la quatrième place de Ligue 1, à un point du podium après sa victoire face à Lorient (4-1), l’OL peut encore se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions. Et cela passe nécessairement par une victoire face aux Crocos ce weekend.

À deux journées de la fin du championnat, les Gones devront impérativement aller chercher la victoire à Nîmes pour prétendre à une place qualificative en C1. C’est la consigne passée par Lucas Paqueta, qui espère jouer la Ligue des Champions avec l’OL la saison prochaine. « On doit avant tout penser à gagner. On a bien travaillé cette semaine. À nous de gagner d’abord dimanche puis la semaine d’après. Ensuite on verra ce qu’il se passera », a-t-il confié dans des propos rapportés par le site officiel du club.

Le milieu de terrain brésilien est convaincu d’obtenir un résultat positif face à Nîmes et a d’ailleurs dévoilé sa recette pour y parvenir. Pour lui, les Dogues devront améliorer leur concentration. « Cette année a été difficile sur le terrain et en dehors du terrain, pour tout le monde en général. Ce match de dimanche va être particulier pour nous et pour Nîmes. On doit se montrer supérieurs. On a battu deux fois Monaco cette saison, on a fait un match nul à Lille et ici on a fait un bon match, mais on a manqué de concentration. On doit améliorer notre concentration pour être plus forts ».

Jean-Michel Aulas investi auprès de son équipe

À deux journées de la fin du championnat, l’Olympique Lyonnais ne peut pas se permettre de perdre des points s’il souhaite se qualifier pour la Ligue des Champions. Ils devront impérativement gagner leurs deux prochains matchs, tout en espérant un faux pas du concurrent direct, l’AS Monaco, qui occupe actuellement la troisième place. Dans ce sprint final de Ligue 1, le président Jean-Michel Aulas s’investit beaucoup auprès de son équipe. Un soutien salué par Lucas Paqueta. « La présence du président Jean-Michel Aulas auprès de nous n’est pas une pression, c’est plutôt un soutien. C’est une bonne énergie pour l’équipe, ça nous apporte beaucoup », a-t-il ajouté.