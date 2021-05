OL : Aulas dévoile le montant des grosses pertes de Lyon

Publié par ALEXIS le 13 mai 2021 à 13:30

L’ OL a subi de grosses pertes financières depuis le déclenchement de la crise économique lié à la pandémie. Dans son rapport sur les 9 premiers mois de l’exercice 2020-2021, le club rhodanien indique qu’il a perdu plus d’une centaine de millions d’euros.

OL : 135 M€ de perte à l'Olympique Lyonnais

L’ OL a publié ses résultats financiers sur la période du 1er juillet 2020 au 31 mars 2021. Et les comptes du club sont dans le rouge, en raison des effets directs de la crise sanitaire sur l’industrie du sport professionnel et de l’événementiel. En effet, le club de Jean Michel Aulas, fortement impacté par la crise de covid-19, a enregistré de grosses pertes financières à hauteur de 135 M€, selon le bilan financier des Lyonnais.

« Le total des produits des activités s’établit ainsi à 150 M€ sur la période, en recul de 44% (265,7 M€ au 31 mars 2020). Le groupe OL estime ainsi, sur le plan financier, à environ 135 millions d'euros le montant total des impacts directs et indirects de la pandémie sur le total des produits des activités », a fait savoir l’Olympique Lyonnais, en entendant le bilan complet de l'exercice en cours.

Manque à gagner : recettes de matchs, droits TV, ventes de joueurs...

Notons qu’à cause des effets de la crise sanitaire, les clubs professionnels n’ont plus de recettes de matchs depuis mars 2020, car les rencontres se jouent à huis clos. Aussi, les clubs ne peuvent plus abriter les événements lucratifs dans leurs stades. Toujours à cause de la crise, les transferts (ventes) à coût de dizaines de millions d'euros ne sont plus possibles, car les clubs les plus gros acheteurs ont aussi leurs comptes asséchés.

L’ OL, à l’instar des clubs professionnels, a également été privé d’une grande partie des droits TV suite au retrait de Mediapro, diffuseur N°1 des championnats. Tout cela s'ajoute à la non-participation des Gones à la coupe d’Europe cette saison. Le montant du déficit des Gones, du fait de leur absence en Ligue des Champions, est de 73 M€, selon le rapport du club de Jean-Michel Aulas.