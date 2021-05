OM Mercato : Florian Thauvin, l’énorme aveu de Jorge Sampaoli

Publié par JEAN-LUC D le 14 mai 2021 à 18:00

En fin de contrat et alors qu’une prolongation était annoncée avec l'OM, Florian Thauvin s’est engagé pour 5 ans avec les Tigres de Monterrey. Jorge Sampaoli, l’entraîneur du club phocéen, est revenu sur ce départ surprise de son milieu de terrain offensif.

Jorge Sampaoli déçu du départ de Florian Thauvin

Florian Thauvin ne sera pas dans l’effectif de l’Olympique de Marseille la saison prochaine. À la surprise générale, l’international français a quitté la table de négociations avec les dirigeants marseillais pour aller signer un contrat de cinq années en faveur des Tigres de Monterrey. Il peut compter sur le soutien de son ancien coéquipier olympien, André-Pierre Gignac, véritable star dans le club mexicain depuis son arrivée en 2015. Une grosse déception pour l'entraîneur argentin Jorge Sampaoli, qui espérait pouvoir bâtir la saison prochaine autour du champion du monde 2018.

« C’était un joueur important pour le projet. Nous souhaitions qu'il reste. Le départ est une situation que nous ne souhaitions pas, mais nous allons essayer de la résoudre au mieux », a déclaré l’ancien sélectionneur du Chili en conférence de presse ce vendredi. Au Mexique, Thauvin va parapher un bail de cinq saisons et percevoir un salaire annuel de 5 millions d’euros. Désormais, l’OM est à la recherche d’un nouvel ailier capable d’assurer la relève de l’attaquant de 28 ans. Et Sampaoli a déjà une petite idée sur le profil idéal.

Sampaoli dresse le portrait-robot du successeur de Florian Thauvin

Avec 71 buts en 196 matchs de 2016 à 2021, Florian Thauvin a forcément laissé des traces pour son second passage à l’Olympique de Marseille, après la première expérience de 2013 à 2015. Remplacer un tel joueur n’est pas une chose facile et Jorge Sampaoli en est bien conscient. L’entraîneur phocéen estime que Pablo Longoria et les recruteurs de l’Olympique de Marseille devront faire l’effort de trouver « un profil conforme au système et qui aura les capacités de Thauvin, jouer en un contre un sur les côtés, qui a un impact statistique. Il faudra un profil qui saura jouer collectivement ».

Reste maintenant à savoir quel joueur débarquera cet été pour succéder à l’enfant d’Orléans.