OM Mercaro : Buteur, André-Pierre Gignac veut revenir

À l’heure où l’ OM a besoin de signer un autre buteur pour concurrencer Dario Benedetto, André-Pierre Gignac fait un gros appel du pied. L’attaquant des Tigres UANL (D1 du Mexique) veut retourner à l’Olympique de Marseille.

OM : André-Pierre Gignac propose ses services

Le secteur offensif de l’ OM est en panne. Depuis le début de la saison, Dario Benedetto n’a marqué aucun but depuis le début du championnat. Comme il avait senti d’avance le mauvais coup, André Villas-Boas avait réclamé un second buteur lors du mercato estival pour concurrencer l’avant-centre argentin. Mais le technicien portugais n’a pu obtenir que le jeune Brésilien Luis Henrique, qui n’est pas un avant-centre de métier, mais un ailier. Conscient des difficultés offensives de l’Olympique de Marseille, André-Pierre Gignac estime qu’il peut encore servir et voudrait revenir. « Dès qu’il y a un match de l’OM, j’ai la chance d’avoir le câble ici, on peut voir tous les matchs. Ça me manque, et franchement, je pense qu’avec mon niveau physique actuel, je peux encore rendre des services », a confié l’ancien buteur olympien au micro de Téléfoot.

Pour le joueur des Tigres UANL, l’ OM n’est pas seulement son ancien club, mais son club de coeur. En cinq saisons de présence dans l’écurie phocéenne, l’attaquant de 35 ans avait marqué 78 buts en 193 matchs. Ces cinq ans de présence à l’Olympique de Marseille, l’international français les tient pour les années les plus mémorables de sa carrière. « Le Vélodrome me manque, le maillot me manque. Après cinq ans dans un club comme Marseille. Vous pouvez demander à Benoit Cheyrou (consultant pour la chaine) et à tous les anciens Marseillais, ils vont vous dire que c’est quasiment le double ou le triple de temps dans un club normal », a-t-il assuré.

Quelle réaction des recruteurs marseillais ?

André-Pierre Gignac a-t-il des chances de retourner à l' OM ? L'ex-Olympien brille avec les Tigres UANL depuis 5 saisons. De plus, en cas de retour, il n'aura pas besoin de temps d'adaptation. Cependant, on voit mal les recruteurs phocéens répondre favorablement à l'appel du pied du Français. En effet, André-Pierre Gignac a beau être performant, il paraît plombé par son âge avancé. À 34 ans, un joueur représente plus le passé que l'avenir. Or, la nouvelle politique des recruteurs phocéens est basée sur la venue de jeunes talents prometteurs pour une plus grande possibilité de plus-value à la revente…













