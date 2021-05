OM Mercato : Pablo Longoria obtient un premier accord important

Publié par JEAN-LUC D le 14 mai 2021 à 16:30

Possédant la plus forte valeur marchande de l’effectif de l’ OM, Boubacar Kamara pourrait faire ses valises cet été en cas d’offre satisfaisante. À la recherche d’un nouveau milieu de terrain, Pablo Longoria serait sur le point de frapper un joli coup.

Une issue inévitable pour Boubacar Kamara ?

Selon les renseignements divulgués par Florent Germain, Boubacar Kamara va quitter l’Olympique de Marseille à la fin de la saison. À un an de la fin de son contrat, l’international espoir français est même déjà en contact très avancé avec un grand club européen, selon le journaliste de RMC Sports. « Kamara va sûrement partir. En cas d’offres importantes, il y a de très fortes probabilités qu’il parte au mercato. Je crois que Kamara est en contact très avancé avec un grand club européen », a expliqué Florent Germain.

Conscients du probable départ du milieu de terrain, les dirigeants de l’ OM s’activent en coulisses pour lui trouver un remplaçant. Et selon plusieurs sources étrangères et locales, Pablo Longoria a ciblé deux internationaux espoirs français : Yves Bissouma (sous contrat à Brighton jusqu’en 2023) et Mattéo Guendouzi (prêté au Hertha Berlin par Arsenal et sous contrat jusqu’en 2022). L’un d’entre eux serait même intéressé par une arrivée à Marseille.

OM Mercato : Mattéo Guendouzi tenté par le challenge marseillais

Le quotidien Le Phocéen annonce ce vendredi que Mattéo Guendouzi n’écarte pas forcément un transfert à l’Olympique de Marseille cet été. Ne faisant pas vraiment partie des plans de Mikel Arteta pour la saison prochaine, l’ancien milieu de terrain du FC Lorient envisage sérieusement un départ lors du prochain mercato estival.

Et le journal marseillais assure que le joueur de 22 ans se verrait bien poursuivre sa carrière à Marseille. Toutefois, une qualification en Coupe d’Europe pourrait le convaincre davantage de signer pour l’OM. Jorge Sampaoli et son groupe savent ce qu'ils leur restent à faire.