PSG Mercato : Un portier ouvre grand la porte à un départ

Publié par Ange A. le 15 mai 2021 à 05:30

Prêté en Ligue 2 cette saison, Marcin Bulka va signer son retour au PSG au terme de la saison. Conscient de la forte concurrence à son poste, le portier polonais est de nouveau disposé à évoluer loin de Paris la saison prochaine.

Marcin Bulka affiche un souhait fort pour son avenir

Recruté en provenance de Chelsea en 2019, Marcin Bulka est barré par la forte concurrence au poste de gardien. Après un premier prêt à Cartagena (D2 Espagnole) en première moitié de saison, le portier évolue depuis février en Ligue 2. Il défend les couleurs de Châteauroux, actuelle lanterne rouge de D2. Sous contrat avec le PSG jusqu’en 2025, le Polonais va signer son retour à Paris au terme de la saison. Il affiche d’ailleurs un souhait fort pour son avenir. « Pour la saison prochaine, ce que je veux, c’est être gardien numéro 1, et jouer tous les matchs », a lâché Bulka au Parisien. Cette saison, il n’a disputé qu’un seul match avec Paris avant de partir en prêt. Durant ses piges, il n’a joué que 12 rencontres, dont 4 en Espagne et 8 avec Châteauroux.

Une nouvelle saison loin du PSG dans les tuyaux

Conscient qu’il ne peut pas prétendre au poste de numéro 1 au Paris Saint-Germain, Marcin Bulka souhaite un nouveau prêt. Il affiche d’ailleurs une préférence en cas de nouveau départ du PSG. « J’aimerais vraiment effectuer un autre prêt, pouvoir jouer régulièrement et grimper échelon par échelon […] Le championnat français me plaît et j’aimerais bien y rester. Maintenant, mon choix se portera toujours sur ce qu’il y a de mieux pour moi et si la meilleure opportunité pour moi c’est un club européen, un club voisin de la France, j’irai là-bas sans problème », a-t-il confié au journal francilien.