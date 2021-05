OM Mercato : Dimitri Payet lance un message fort pour son avenir

Publié par JEAN-LUC D le 15 mai 2021 à 12:10

Récemment, un journal mexicain a annoncé le départ de Dimitri Payet alors que Florian Thauvin était annoncé chez les Tigres de Monterrey. Interrogé par le site officiel de l’OM, l’attaquant de 34 ans a fait le point sur sa situation.

Dimitri Payet annonce la couleur pour son futur

À 34 ans, Dimitri Payet s’apprête à disputer dimanche son 250e match sous le maillot de l’Olympique de Marseille contre Angers SCO, à l’occasion de la 37e journée de Ligue 1. Après quelques semaines de disette, l’attaquant marseillais a retrouvé son meilleur niveau depuis l’arrivée de Jorge Sampaoli à l'Olympique de Marseille. Avant cette rencontre, l’international français est revenu sur son aventure à l’OM. Il a fait une grosse précision sur son avenir à l'approche du marché des transferts et son lot de rumeurs.

« Ça commence à chiffrer. 250 matchs, ça commence à devenir important dans un club. C'est ma 6e, 7e ou 8e saison, je ne sais plus. Cela montre une stabilité, le nombre d'années où je suis resté au club pour arriver à ce chiffre-là », a expliqué Dimitri Payet avant d’ajouter : « je sais qu'aujourd'hui, je ne suis pas prêt de repartir, il me reste pas mal de belles années dans ce club. J'espère aller chercher le plus possible dans le classement des monuments de ce club. » De retour à l’Olympique de Marseille depuis 2017, le natif de Saint-Pierre est sous contrat jusqu’en 2024.

Jorge Sampaoli fou de Dimitri Payet

Depuis l’arrivée de Jorge Sampaoli, Payet est totalement transformé. Auteur de 4 buts et 8 passes décisives sous les ordres de l’entraîneur argentin, l’international tricolore est aujourd’hui l’un des éléments les plus utilisés de l’effectif marseillais. D’ailleurs, Sampaoli ne cache pas son amour pour son protégé. En conférence de presse après la victoire face au Stade de Reims (1-3) et le doublé de Payet, l’ancien sélectionneur du Chili s’était littéralement enflammé sur son cas.

« On retrouve un peu le Payet qu'on a toujours vu sous ce maillot, avec la responsabilité que cela suppose et qui correspond à ses capacités. On a besoin d'un Payet à la hauteur de ce qu'attend le club. On sent qu'il est heureux sur le terrain, il joue avec davantage d'intensité, répète plus les efforts et les accélérations. Nous devons en profiter, lui aussi, pour continuer de progresser et s'appuyer sur ses qualités de finition, de passe et d’élimination », s’était exclamé Sampaoli.