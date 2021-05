ASSE : Les Verts en victime à Pierre-Mauro contre le LOSC ?

Publié par Ange A. le 14 mai 2021 à 04:30

L’AS Saint-Étienne se déplace sur la pelouse du Lille OSC dimanche en clôture de la 37e journée de Ligue 1. Cette rencontre s’annonce difficile pour l’ ASSE, pas en réussite à Pierre-Mauroy depuis une vingtaine d’années.

L’ ASSE déjà condamnée avant sa venue à Pierre-Mauroy ?

Actuelle 11e de Ligue 1, l’AS Saint-Étienne compte terminer le plus haut possible en cette fin de saison. Fort de sa victoire contre l’ OM lors de la dernière journée, l’ASSE entend enchaîner un nouveau résultat ce dimanche. Le club ligérien affronte le Lille OSC à Pierre-Mauroy. Un stade qui ne réussit pas aux Verts depuis belle lurette. À la veille de leur déplacement dans le Nord, les Stéphanois affichent un bilan loin d’être reluisant dans l’antre des Dogues. En 24 matchs, le club du Forez ne s’y est imposé qu’à une seule reprise depuis la saison 1989/1990. C’était lors de l’exercice 1993/1994 et une victoire (2-0). Pour le reste, Saint-Étienne compte 15 défaites et huit matchs nuls.

La principale menace de Lille identifiée

De même, l’AS Saint-Étienne va affronter un Lille OSC qui n’entend plus lâcher le moindre point à deux journées de la fin. Leader de Ligue 1 Conforama, le LOSC vient d’ailleurs d’étriller son voisin lensois dans le derby du Nord (0-3). Dans ce sprint final, Christophe Galtier peut notamment compter sur Burak Yilmaz. L’attaquant turc reste sur six buts et une passe décisive lors des cinq dernières rencontres de Lille. Sur la saison, l’avant-centre de 35 ans en est à 15 réalisations et 5 passes décisives. Ce qui fait de lui le Lillois le plus décisif en championnat. Reste maintenant à savoir si Claude Puel saura trouver la formule pour stopper la dynamique actuelle de Yilmaz et de Lille. Le leader du championnat n’a plus connu la défaite depuis six rencontres et vise une quatrième victoire de rang contre Sainté.