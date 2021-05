ASSE Mercato: Les plans de Puel gâchés par un club de Ligue 1 ?

Publié par JEAN-LUC D le 16 mai 2021 à 23:30

Le maintien de l’ ASSE désormais assuré, Claude Puel prépare déjà la saison prochaine. Mais un club de Ligue 1 pourrait sérieusement nuire aux plans de l’entraîneur stéphanois lors du prochain mercato estival.

L’ ASSE veut prolonger Romain Hamouma et Mathieu Debuchy

Si la tendance pour Kévin Monnet-Paquet (32 ans) tend inexorablement à un départ en fin de saison, plusieurs joueurs de l' ASSE ne sont pas encore fixés sur leur avenir. Mais Claude Puel a tranché et Mathieu Debuchy (35 ans) et Romain Hamouma vont rester une saison de plus dans le Forez. Selon le journal Le Progrès, une offre de prolongation d'un an, assortie d'une baisse de salaire, est dans les tuyaux pour les deux vétérans de l’équipe stéphanoise. Cependant, un autre club de Ligue 1 pourrait chambouler les plans de l’entraîneur de l’AS Saint-Étienne pour son attaquant français Romain Hamouma.

ASSE Mercato : Romain Hamouma vers le FC Lorient ?

Arrivé en 2012 contre un chèque de 4 millions d’euros en provenance du SM Caen, Romain Hamouma pourrait tourner la page de l’AS Saint-Étienne à la fin de la saison. Ouvert à une prolongation de son contrat, l'attaquant de 34 ans n’a toutefois pas trouvé d’accord avec la direction de l’ ASSE. Après neuf années de bons et loyaux services, l’attaquant stéphanois pourrait changer d’air lors du prochain mercato estival. En effet, d’après les informations du journal L’Équipe, le FC Lorient est intéressé par le profil du protégé de Claude Puel.

D’ailleurs, les Merlus sont prêts à lui donner la possibilité de poursuivre sa carrière professionnelle en Bretagne. Toutefois, le quotidien sportif assure que pour boucler ce dossier, le FC Lorient, actuellement 17e au classement, doit d’abord assurer son maintien dans l’élite. De son côté, Hamouma aimerait connaître sa toute première expérience à l’étranger cet été.

Affaire à suivre donc...