PSG : Mauricio Pochettino affiche un souhait fort après Reims

Publié par Ange A. le 17 mai 2021 à 04:30

Le Paris Saint-Germain a étrillé le Stade de Reims dimanche et conserve ses chances de finir champion de France. Mauricio Pochettino s’est livré après la victoire et a dévoilé son objectif de fin de saison.

Le PSG garde le rythme et revient à un point du Lille OSC

Le suspense demeure entier sur l’identité du futur champion de France. Actuel leader de Ligue 1, le Lille OSC a été accroché à domicile dimanche par l’AS Saint-Étienne (0-0). Dauphin du LOSC, le Paris Saint-Germain ne s’est pas loupé contre le Stade de Reims. Le PSG a dominé le club champenois (4-0) au Parc des Princes. Grâce à ce succès, Paris revient à un point de Lille. Un nouveau faux pas du club nordiste et une victoire parisienne ferait les affaires de la bande à Neymar. L’attaquant parisien a d’ailleurs motivé les siens après le carton contre Reims. « Heureux de la victoire. Il reste un match et tout peut arriver. Allez Paris», a posté le Brésilien sur son compte Instagram.

Mauricio Pochettino voit grand pour la fin de saison

Entraîneur du Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino se veut également optimiste avant de défier Brest lors de la dernière journée. Avant cette rencontre, le technicien argentin a une première finale à disputer en Coupe de France contre l’AS Monaco, 3e de Ligue 1. Le coach du PSG espère remporter ses deux dernières rencontres et un nouveau coup d’arrêt de Lille en championnat pour réaliser le doublé. « On verra ce que l’on fera à Brest et ce que Lille fera à Angers. On y croit. On ne peut qu’espérer et bien jouer […] La motivation est là pour saisir l’opportunité d’aller chercher un autre trophée pour le club », a confié l’entraîneur parisien.