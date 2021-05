ASSE : L’état d'esprit de Sainté salué contre le LOSC

Publié par ALEXIS le 17 mai 2021 à 15:30

Déjà assurée du maintien en Ligue 1, l’ ASSE ne s’est pas relâchée contre le LOSC, comme l’avait recommandé Claude Puel. L’attitude des Verts contre l’équipe de leur ancien entraîneur a été salué par Christophe Jallet sur Canal+.

ASSE : Jallet a vu « une vaillante équipe stéphanoise » contre le LOSC

L’ ASSE a tenu le LOSC en échec au Stade Pierre Mauroy (0-0), lors de la 37e journée de Ligue 1. Les Stéphanois ont ainsi retardé la désignation du titre de champion, et permis au PSG de revenir à un point du leader, avant la dernière journée. Ils étaient pourtant déjà assurés du maintien dans l’élite, avant de recevoir leur ancien coach Christophe Galtier et le LOSC. En effet, l’AS Saint-Étienne a joué franchement sans « galvauder ce match » comme l’a souligné Claude Puel.

Christophe Jallet, qui est revenu sur le match nul entre les Verts et les Dogues, a salué une équipe de l’ ASSE combative. « Face à une vaillante équipe stéphanoise qui a vraiment réalisé un bon match, les Lillois n’ont pas su trouver les clés offensives pour faire la différence », a déclaré le consultant de Canal+.

L’AS Saint-Étienne va-t-elle finir dans le top 10 ?

Accrochés dans le Forez, les Lillois ont toujours la possibilité de remporter la Ligue 1. Pour cela, ils doivent impérativement gagner leur dernier match contre Angers SCO, au Stade Raymond Kopa, dimanche. Quant à l' ASSE (46 points, -11), elle a glané un précieux point, confortant ainsi sa 11e place, avec la possibilité de doubler le FC Metz (10e avec 46 points, -4), lors de la 38e journée. L'équipe de Claude Puel pourra-t-elle finir dans le top 10 ? Rendez-vous le 23 mai contre Dijon FCO, au Stade Geoffroy-Guichard.