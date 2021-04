OL Mercato : Jason Denayer répond en personne à Juninho !

Publié par JEAN-LUC D le 11 avril 2021 à 12:40

Arrivé en 2018 en provenance de Manchester City, Jason Denayer est à un an de la fin de son contrat avec l’OL. Juninho, le directeur sportif de l’Olympique Lyonnais, avait émis le souhait de voir son défenseur central renouveler son engagement envers les Gones. Le joueur de 25 ans s’est lui-même prononcé sur sa situation.

Juninho ne veut pas perdre Jason Denayer

Taulier de la défense de l’équipe de Rudi Garcia, Jason Denayer tire allègrement vers la fin de son aventure à Olympique Lyonnais. Recruté en août 2018 contre un chèque de 13,5 millions d’euros, bonus compris, l’international belge est lié à l’écurie du président Jean-Michel Aulas jusqu’au 30 juin 2022. Mais Juninho ne veut pas voir le compatriote de Romelu Lukaku quitter Lyon de si tôt. Profitant de la prolongation de Marcelo jusqu’en 2023, le patron du recrutement de l’actuel 4e de Ligue 1 avait ouvertement annoncé des discussions avec Jason Denayer pour sceller son avenir à l’OL.

« On est déjà bien avancé sur la prolongation de Jason Denayer. J'espère que l'on va trouver une solution, car il est important pour nous », avait lancé Juninho. Une sortie à laquelle le natif de Jette a répondu avant le match de dimanche contre Angers SCO.

Jason Denayer tout proche d’une prolongation

Présent en conférence de presse samedi, Jason Denayer n’a pas caché son bonheur à Lyon. Alors que la direction de la formation lyonnaise s’active pour prolonger son contrat, l’ancien protégé de Pep Guardiola a annoncé sa volonté de rester dans le Rhône.

« On est en bonne discussion avec l'OL. On est en train d'essayer de se mettre d'accord sur la plupart des points. Cela avance très bien. J'ai toujours dit que je me sentais super bien au club. Ce serait un grand plaisir de rester ici. C'est le club qui m'a permis d'être stable et qui a eu confiance en moi. C'est normal de rendre la pareille », a expliqué le coéquipier de Memphis Depay.

Après Marcelo, Lyon pourrait donc annoncer prochainement le renouvellement de Denayer.