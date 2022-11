OL Mercato : Blanc a déjà coché les profils et postes à renforcer

Publié par ALEXIS le 09 novembre 2022 à 03:15

Nouvel entraineur de l’ OL, Laurent Blanc va devoir renforcer son équipe à l’hiver. Il aurait déjà identifié les postes et sélectionné des profils.

Après avoir fait l’état des lieux de l’équipe de l’ OL, Laurent Blanc tenté de mettre un nouveau système (3-5-2) en place. Mais dans l’animation, le nouvel entraineur de l’Olympique Lyonnais semble confronté à un souci à certains postes. Il n’aurait pas les hommes ou le profil idéal pour son projet de jeu. En d’autres termes, il aurait constaté certains manques dans son effectif actuel. Par conséquent, Laurent Blanc attend des renforts pendant le mercato d’hiver en janvier.

Comme le révèle Le Progrès, le coach de l’ OL veut un défenseur central et un milieu de terrain, capables d’intégrer son système, sans attendre une longue période d’adaptation. Laurent Blanc privilégie évidemment un schéma à trois défenseurs centraux derrière.

OL Mercato : Un dégraissage en vue à l'Olympique Lyonnais

Et Jérôme Boateng, Sinaly Diomandé ou encore Damien Da Silva ne sont pas réguliers et ne lui donne pas pleinement satisfaction. Seul le jeune Castello Lukeba (20 ans) tire son épingle du jeu. Le successeur de Peter Bosz songe également à dégraisser son effectif au sein duquel, certains joueurs ont été décevants lors des quatre premiers matchs dirigés par le Cévenol. Il avait justement critiqué leur niveau physique et aussi leur état d’esprit. Le quotidien régional ne cite certes pas de noms, mais nul ne doute que plusieurs joueurs ont déçu Laurent Blanc, surtout lors des deux défaites contre le Stade Rennais (3-2) et l'Olympique de Marseille (1-0).

Rappelons que l' OL est 8e de Ligue 1, avant son match contre l'OGC Nice, ce vendredi 11 novembre (21h), en ouverture de la 15e journée du championnat. En attendant l'ouverture officielle du mercato hivernal en janvier, Laurent Blanc pourra mettre la trêve internationale à profit pour peaufiner sa préparation. La Ligue 1 reprendra le 28 décembre, après la Coupe du monde 2022.