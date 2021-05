ASSE Mercato : ça bouge pour un défenseur de Saint-Etienne

Publié par ALEXIS le 17 mai 2021 à 23:30

Un défenseur formé à l’ ASSE, prêté à un club de National en juillet 2020, est bien parti pour rester loin des Stéphanois. Le club en question souhaite le conserver définitivement.

ASSE : Nadé transféré à l'US Quevilly-Rouen ?

Prêté à l’Union Sportive Quevilly-Rouen Métropole par l’ ASSE cet exercice 2020-2021, Mickaël Nadé a fait une saison jugée intéressante par ses actuels dirigeants. Avec le club de National promu en Ligue 2 depuis le 28 avril 2021, un nouveau discours concernant l’avenir du Stéphanois émerge ces derniers temps. Grâce à ses performances avec les ‘’Rouge et Jaune’’, le défenseur central issu de l’académie de l’AS Saint-Étienne semble avoir poussé les dirigeants du club à négocier son transfert.

Selon les informations de Paris Normandie, les responsables de QRM ont manifesté leur désir de conserver le jeune joueur pour la saison en Ligue 2. Notons que Mickaël Nadé est sous contrat avec l’ASSE jusqu’en juin 2022, soit pour une saison encore. N’étant pas dans les plans de Claude Puel, il devrait faire l’objet d’un transfert pendant le mercato estival.

Le défenseur coté à moins d'un demi-million d’euros

Mickaël Nadé (22 ans) a intégré le centre de formation de l’ ASSE à l’âge de 15 ans. Il y est resté entre 2014 et 2017. Il a signé ensuite son premier contrat professionnel à 18 ans, le 5 juillet 2017. Cela, après avoir franchi les paliers dans les catégories U17, U19 et CFA2 stéphanoises. Le joueur natif de Sarcelles avait disputé son premier match en Ligue 1 sous le maillot des Verts le 20 mai 2017 contre l'AS Nancy avant de passer pro.

Avec Quevilly-Rouen, il a disputé 30 matches en National lors desquels il a été titulaire 29 fois cette saison. Le N°3 de l'équipe de Rouen a marqué un but et délivré une passe décisive. Il a également fait 3 apparitions en coupe de France. Selon Transfermarkt, sa valeur marchande est estimée à 300 000 € sur le marché des transferts.