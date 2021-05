Mercato Barça : Griezmann, une terrible décision tombe !

Publié par Timothée Jean le 18 mai 2021 à 11:30

En quête de liquidités, le FC Barcelone cherche à se séparer de plusieurs joueurs, dont Antoine Griezmann. Le club catalan aurait décidé de placer l’attaquant français sur le marché des transferts.

Le Barça dans le rouge, Antoine Griezmann vendu cet été ?

Le FC Barcelone a dépensé beaucoup d'argent ces dernières saisons pour rénover son équipe, une décision qui n'a pas forcément bien fonctionné. Non seulement les nouvelles recrues, dans l'ensemble, ne se sont pas montrées à la hauteur des attentes, mais la masse salariale a énormément gonflé. En proie à des difficultés financières, le Barça, qui a enregistré des pertes importantes suite à la pandémie de Covid-19, compte désormais limiter les dépenses. Les dirigeants du FC Barcelone souhaitent surtout multiplier les opérations d'envergure durant l'intersaison.

Et pour dégraisser son effectif budgétivore, le Barça a déjà ciblé les joueurs qu'il souhaite transférer cet été. Pas vraiment à son aise en Catalogne, Antoine Griezmann a été désigné en attaque. Recruté pour 120 M€ en provenance de l’Atlético de Madrid, l’international français vit un passage difficile au Barça. Depuis son arrivée en juillet 2019, il n’est pas encore parvenu à retrouver son meilleur niveau. Le club catalan compte alors de moins en moins sur lui et voudrait le transférer lors du prochain mercato.

D'autres cadres sur la liste des départs

Comme Mundo Deportivo le souligne, les dirigeants du FC Barcelone vont entamer des discussions avec le clan Griezmann en vue d’une possible vente dès cet été. Les Catalans compteraient sur son départ pour renflouer les caisses du club qui sont dans le rouge. C’est donc une réelle possibilité qui se dessine pour les éventuels courtisans. Le PSG ou encore Manchester United pourraient revenir à la charge pour le buteur français.

Mais l’opération dégraissage du FC Barcelone ne s'arrête pas là. D’autres coéquipiers de Lionel Messi figurent aussi sur la liste des possibles départs. Sergi Roberto (29 ans, sous contrat jusqu’en 2022), Sergio Busquets (32 ans, sous contrat jusqu'en 2022) et Gerard Piqué (34 ans, sous contrat jusqu'en 2024) ne sont plus « inamovibles ». Selon le média catalan, les dirigeants du Barça ne s’opposeraient plus à leur départ en cas d’offres raisonnables d’autres prétendants.