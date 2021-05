PSG Mercato : Un latéral droit de l'Atlético dans les papiers !

Publié par Timothy le 18 mai 2021 à 11:00

Pour le prochain mercato estival, le Paris Saint-Germain et Leonardo, directeur sportif du club, ont du pain sur la planche. En plus des prolongations de contrat où figure celui de Kylian Mbappé, le club de la capitale doit s'activer pour renforcer l'effectif. Parmi les postes à pourvoir où retrouve celui de latéral droit. Pour l'heure, Alessandro Florenzi est titulaire à ce poste. Mais rien ne dit que l’Italien, prêté par l’AS Roma, sera définitivement transféré au PSG. En cause ? Une baisse de régime. S'ajoutent aussi Colin Dagba, qui peine à convaincre et Thilo Kehrer, qui n'a pas les résultats attendus.

Mercato : le PSG s'intéresse à Kieran Trippier

Si le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi tablerait sur un retour de Serge Aurier, selon des informations du journal sportif espagnol AS, le PSG s'intéresserait au profil de Kieran Trippier, l'arrière droit de l'Atlético Madrid. L'Anglais réussit une très belle saison au sein du club (6 passes décisives en 27 matchs de Liga) et n'est pas passé inaperçu aux yeux de meilleurs clubs européens. Le journal sportif affirme même que Mauricio Pochettino, l'entraîneur du PSG, veut faire du défenseur des Colchoneros un joueur parisien dès cet été.

Le club de la capitale devra tout de même faire face à une rude concurrence. Selon la même source, Manchester United surveille de près Kieran Trippier. Son contrat avec les pensionnaires du Wanda Metropolitano court jusqu'au 30 juin 2022. L'Atlético devra donc discuter avec l'ancien joueur de Tottenham pour renouveler son contrat, sinon il pourrait quitter gratuitement le club la saison prochaine. Le joueur de 30 ans est un atout majeur dans l'effectif de Diego Simeone depuis la saison dernière. Néanmoins, le média The Athletic estime que la préférence de Trippier serait de ramener sa famille en Angleterre en cas de départ. Le joueur de l'Atlético de Madrid a une valeur marchande de 20M€ selon le site spécialisé Transfermarkt.