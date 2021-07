Barça Mercato : Atlético, un retour de Griezmann voué à l'échec

Publié par Timothy le 21 juillet 2021 à 12:10

Ces dernières semaines, Antoine Griezmann est annoncé sur le départ du Barça, pour faire son grand retour à l'Atlético de Madrid, club dans lequel il a marqué les esprits de 2014 à 2019. L'éventualité d'un échange avec Saul Niguez a dans un premier temps été évoquée par la presse espagnole il y a une semaine. Lundi, El Mundo Deportivo allait même plus loin, en affirmant que la transaction pouvait se concrétiser cette semaine. Ce mercredi, dans un entretien accordé à AS et Marca, Diego Simeone, entraîneur de l'Atlético de Madrid, qui connaît bien l'international français, fait le point.

Barça Mercato : un échange Griezmann-Saul qui tombe à l'eau

La presse espagnole révélait ces derniers jours un rapprochement entre le Barça et l'Atlético de Madrid pour un transfert d'Antoine Griezmann. Le club catalan, pour alléger sa masse salariale, souhaite se séparer de l'attaquant français. Si lundi, El Mundo Deportivo annonçait un accord proche entre les deux clubs espagnols pour échanger Antoine Griezmann avec Saul Niguez, il s'avère que la transaction n'est plus vraiment d'actualité. Le salaire conséquent et éloigné de Saul complique les choses.

Le coéquipier de champ de Lionel Messi a été acheté à l'Atlético de Madrid pour 120 millions d'euros en 2019 et a connu deux saisons en demi-teinte au Barça. Néanmoins, Diego Simeone, entraîneur de l'Atlético de Madrid, qui entretient de bonnes relations avec le joueur, l'imagine poursuivre son aventure au FC Barcelone. "J'entretiens une très bonne relation, au-delà du sport, puisque mes enfants jouent avec ses enfants. Au-delà de tout ce qu'il a donné à l'Atlético, je veux qu'il se sente bien à Barcelone, c'est un joueur extraordinaire", a déclaré le coach dans un entretien accordé à AS et Marca.

Diego Simeone a encore besoin de Saul

L'entraîneur des Colchoneros ne croit pas vraiment à son retour à l'Atlético. "Je n'attends rien d'autre que son triomphe à Barcelone. On se connaît, on discute avec le club, il y a des postes à améliorer dans l'équipe, on a besoin d'un attaquant. Un autre viendra si Griezmann ne vient pas", a-t-il ajouté. Il en a aussi profité pour indiquer qu'il comptait encore sur les services de Saul Niguez. Alors même que la presse pro-catalane annonçait en début de semaine que le milieu espagnol s'imaginait porter le maillot du Barça. "Il est très important pour l'Atlético car il peut jouer dans un couloir, ailier droit, milieu de terrain. On compte sur lui", a conclu Diego Simeone, glissant la fin d'un projet d'échange avec les Blaugranas.