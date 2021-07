Barça Mercato : Juventus, deal Griezmann-Dybala démenti

Publié par Timothy le 20 juillet 2021 à 14:55

Le départ d'Antoine Griezmann du Barça ne fait plus vraiment de doute. S'il est censé reprendre le chemin de l'entraînement aujourd'hui, les Blaugranas souhaitent s'en séparer. Mais vers quelle destination pourrait-il aller ? Ces derniers jours, le club catalan s'était rapproché de l'Atlético de Madrid pour tomber d'accord sur une proposition d'échange entre Saul et Griezmann. Finalement cette transaction semble tomber à l'eau. Une autre proposition a néanmoins été mise sur la table, avant d'être démentie par le journaliste Fabrizio Romano.

L'aventure du coéquipier de Lionel Messi se rapproche de la fin. Acheté à l'Atlético de Madrid pour 120 millions d'euros en 2019, l'international français a connu deux saisons en demi-teinte au Barça. Le club catalan, qui traverse une situation économique difficile, cherche ainsi à dégraisser sa masse salariale. "Grizou" a dans un premier temps été évoqué pour faire son grand retour chez les Colchoneros, dans le cadre d'un échange avec Saul Niguez.

Enrique Cerezo, le président de l'Atlético de Madrid, l'a d'ailleurs formulé en ce sens. Interrogé sur un éventuel retour du tricolore lors de la cérémonie de la remise des Prix Platino, il ne ferme aucune porte et y croit encore : « Le retour de Griezmann ? Tout est possible dans le football. » Mais il s'avère que cette transaction a peu de chance d'aboutir. Le salaire conséquent d'Antoine Griezmann complique les choses. D'autant que l'attaquant des Bleus a fait savoir aux dirigeants Blaugranas qu'ils devraient compenser ses revenus en cas de départ à l'Atlético. Du côté du Barça, ça tique un peu quant on sait que le club catalan cherche à dégraisser sa masse salariale pour prolonger Lionel Messi. L'écart concernant la valeur marchande entre Saul Niguez (40M€) et Antoine Griezmann (60M€) entre aussi dans la balance.

Un échange Griezmann-Dybala jouable ?

Alors que l'on s'éloigne peu à peu d'un échange Saul-Griezmann, une nouvelle proposition a été mise sur la table, évoquée par L'Équipe. Le FC Barcelone aurait en effet sollicité la Juventus de Turin pour un échange entre Paulo Dybala, dont la valeur marchande est estimée à 50 M€ sur Transfermarkt, et Antoine Griezmann. Et retenter un coup similaire à la saison passée avec le deal Arthur-Pjanic. Mais vu l'importance du joueur aux yeux de Massimiliano Allegri, il semble peu probable qu'il le laisse filer à Barcelone.

De plus, le journaliste italien Fabrizio Romano, spécialiste de l'actualité mercato, s'est empressé de démentir la rumeur sur son compte Twitter. Selon lui, des sources au FC Barcelone ainsi qu'à la Juventus démentent toute discussion pour cet échange. L'agent de Paulo Dybala doit rencontrer les dirigeants de la Juve pour une prolongation.