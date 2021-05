PSG Mercato : Harry Kane a déjà choisi son prochain club !

Publié par JEAN-LUC D le 18 mai 2021 à 16:00

Malgré un contrat courant jusqu’en 2024 avec Tottenham, Harry Kane veut changer d’air lors du prochain mercato estival. Le PSG et Manchester City sont cités comme les destinations les plus sérieuses pour l’attaquant anglais qui semble avoir une préférence pour son futur.

Harry Kane veut quitter Tottenham pour gagner des titres

À 27 ans, Harry Kane est décidé à tourner la page après 17 ans de présence sous le maillot de Tottenham. Désireux de gagner des trophées majeurs avant la fin de sa carrière, l’international anglais ne compte plus rester chez les Spurs. Et même si son président Daniel Levy n’est pas vraiment partant à l’idée de le voir partir, il va bien être obligé d’écouter les offres cet été, puisque le joueur est décidé à rejoindre un autre grand club européen.

« Il a un contrat jusqu’en juin 2024, et Tottenham, s’ils sont d’accord pour le lâcher, va en vouloir pour leur argent. Il est valorisé à 130M€ actuellement, mais le transfert dépendra de leur volonté d’écouter les offres en dessous de ce montant. Maintenant, ce n’est un secret pour personne que Kane veut jouer pour des titres, et qu’il a été frustré par les performances récentes de Tottenham. Cela fera deux ans sans Ligue des Champions », a expliqué le spécialiste de Sky Sports Paul Gilmour.

Toujours selon le média britannique, les agents du buteur, Charlie Kane et sa société CK66, ont ainsi lancé des manoeuvres souterraines pour un transfert rapide. L’ancien protégé de Mauricio Pochettino voulant régler la question de son avenir avant le 11 juin et le début de l’Euro.

Harry Kane aurait déjà choisi son futur club

Évoquant la prochaine destination de l’attaquant de Tottenham, Sky Sports assure qu’il est courtisé en Angleterre par Manchester United, Chelsea et Manchester City. Ailleurs, c’est le Paris Saint-Germain et son ancien mentor Mauricio Pochettino qui veut l’intégrer à son effectif la saison prochaine. Mais le natif de Walthamstow a déjà fait son choix et rêve de jouer sous les ordres de Pep Guardiola à Manchester City. Auteur de 32 buts et 16 passes décisives en 47 rencontres, toutes compétitions confondues, Harry Kane risque d’être l’un des gros tubes de l’été.