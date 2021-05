EDF : Benzema, Deschamps dévoile les raisons de son retour

Publié par Timothée Jean le 18 mai 2021 à 22:45

Présent en conférence de presse ce mardi, le sélectionneur de l’équipe de France, Didier Deschamps a expliqué son choix de rappeler Karim Benzema. Le buteur du Real Madrid fait partie des 26 Bleus retenus pour disputer l’Euro 2021.

Équipe de France : Descghamps s'explique pour Benzema

La grosse surprise annoncée depuis quelques heures s’est réalisée. Karim Benzema est de retour en équipe de France, lui qui avait été écarté par Didier Deschamps après l’affaire de la sextape de Mathieu Valbuena en 2016. Alors qu’on pensait les deux parties définitivement brouillées, le sélectionneur a décidé de rappeler l’attaquant du Real Madrid pour l’Euro 2021.

Interrogé au micro de TF1 après l’annonce de sa liste, le sélectionneur français a donné les raisons de ce choix. Didier Deschamps a indiqué que les deux hommes ont longuement échangé. « Je n’ai pas la capacité, personne ne la, ni Karim non plus, de changer quoi que ce soit. Le plus important, c'est aujourd'hui et demain. Il y a eu des étapes importantes, une très importante. On s’est vu, on a discuté longuement. C'était l'étape la plus importante. J’ai eu une longue réflexion par rapport à plein de choses pour en arriver à prendre cette décision-là », a-t-il confié.

La sélection française ? "Benzema en avait besoin"

Le sélectionneur des Bleus ne dévoilera pas le contenu de leur conversation. « Je ne vais pas vous dévoiler un mot de notre discussion. Il en avait besoin, j’en avais besoin. On aspire toujours à avoir le climat le plus apaisé possible même si par expérience, la moindre étincelle peut avoir des conséquences importantes ».

Rappelons que Benzema sort d’une brillante saison avec le Real Madrid (29 buts et 8 passes décisives en 45 rencontres, toutes compétitions confondues). Sur le plan sportif, sa sélection apparait alors logique au regard de ses dernières prestations.