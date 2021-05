Barça Mercato : L'Atlético ouvre la porte à Griezmann !

Publié par Timothée Jean le 19 mai 2021 à 12:00

Toujours en difficulté au FC Barcelone, Antoine Griezmann voit son nom associé à l’Atlético de Madrid. Dans une interview accordée à El Larguero, le président du club madrilène Enrique Cerezo s’est exprimé sur le sujet, avouant qu’il accueillerait volontiers son ancien joueur en cas de départ du Barça.

Antoine Griezmann vers un retour à l'Atlético de Madrid ?

La rumeur d'un retour d’Antoine Griezmann à l’Atlético de Madrid refait surface. Alors que son contrat avec le FC Barcelone expire en juin 2024, l’attaquant français n'est pas du tout certain de rester en Catalogne cet été. D’autant plus que le nouvel exécutif catalan envisagerait de le vendre lors du prochain mercato. Sa vente permettrait au Barça d'alléger un peu ses finances qui sont dans le rouge.

L’idée de voir Antoine Griezmann revenir à l’Atletico de Madrid fait son chemin, mais encore faut-il que tout le monde soit d'accord. Interrogé à ce sujet dans une interview accordée à El Larguero, le patron des Colchoneros a laissé une porte ouverte. « C’est un joueur grandiose, j'espère qu'il reviendra un jour, mais je ne pense pas que le Barça veuille vendre Griezmann. Il fait partie de l'élite. N'importe quelle équipe rêverait de l'avoir. Il a vécu des saisons magnifiques ici et s'est fait un nom à l'Atlético. C'est un ami », a déclaré Enrique Cerezo.

Grizou a laissé de bons souvenirs à l’Atlético

Au sein de l’Atlético de Madrid, on se montre de plus en plus ouvert à un possible retour de Grizou, alors que le ton était beaucoup plus dur lors de son départ au FC Barcelone en juillet 2019. Les supporters des Colchoneros ont eu du mal à digérer son départ vers le rival catalan. Mais Antoine Griezmann a laissé de très bons souvenirs à Madrid. Il a marqué l’histoire du club madrilène avec une finale de Ligue des Champions en 2016 et une victoire en finale de l’Europa League en 2018. C’est pour toutes ces raisons que les portes de l’Atlético resteront toujours entrouvertes au buteur français.