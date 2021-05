OM Mercato : Un transfert imminent pour le Brésilien Gerson !

Publié par Timothy le 20 mai 2021 à 11:00

À trois semaines de l'ouverture du mercato estival, le 9 juin prochain, l' OM est tout proche d'aboutir au transfert de Gerson. Un milieu de terrain brésilien dont le profil correspond parfaitement à celui recherché par Jorge Sampaoli, l'entraîneur du club.

Les discussions entre l’Olympique de Marseille et Flamengo se poursuivent. D’après des informations du quotidien sportif L’Équipe, une réunion décisive se tient ce jeudi à Rio de Janeiro (Brésil). Pour signer Gerson, l’Olympique de Marseille va devoir sortir le chéquier. Lors de cette réunion, le joueur lui-même pourrait y participer. Tulio de Melo et Pascal Carbon, les deux agents impliqués dans les discussions, seront également de la partie.

Mercato OM : Gerson, une enveloppe à 25 M€

Flamengo réclamerait une enveloppe à 25 millions d’euros, sans compter les 5 millions d’euros de bonus et un pourcentage à la revente. Une somme conséquente pour l’Olympique de Marseille, qui dans son histoire, a déjà déboursé plus de 25 millions d’euros seulement pour deux joueurs, à savoir Dimitri Payet et Kevin Strootman.

La presse argentine révèle qu’un autre prétendant est aussi dans la course pour attirer le joueur brésilien. TyC Sports indique un intérêt du FC Barcelone pour Gerson. Comme l’ OM, le club catalan s’apprête à vivre un été agité. Joan Laporta, le nouveau président des Blaugranas, souhaite redonner au club son lustre d’antan sur la scène européenne. Reste à savoir si le dirigeant barcelonais parviendra à devancer Marseille dans ce dossier.

OM : Sampaoli et Gerson se sont déjà croisés

Si un transfert aboutit, ça devrait se jouer dès cette semaine. Gerson, qui a gagné en Copa Libertadores la nuit dernière, serait séduit à l'idée d'évoluer à l’OM. Il a déjà croisé sur sa route le coach argentin, Sampaoli, dans le championnat brésilien, lorsque ce dernier entraînait Santos et l’Atlético Mineiro.

Gerson fête aujourd'hui ses 24 ans. Il a déjà un beau palmarès au Brésil, avec deux championnats remportés en 2019 et 2020 et surtout une Copa Libertadores en 2019, face à River Plate. En 2016, à l’âge de 19 ans, il avait tenté de rejoindre l’Europe, évoluant alors à l’AS Rome puis à la Fiorentina, avant de rentrer au Brésil.