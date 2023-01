OM Mercato : Gerson dévoile les raisons de son départ de Marseille

Publié par Timothée Jean le 06 janvier 2023 à 12:51

Lors de sa présentation à Flamengo, Gerson est revenu sur les circonstances de son départ de l’ OM et sa relation conflictuelle avec Igor Tudor.

Très utilisé la saison dernière sous les ordres de Jorge Sampaoli, Gerson a vu sa situation basculer après l’arrivée d’Igor Tudor sur le banc de touche de l’Olympique de Marseille. Le milieu offensif et le nouvel entraîneur phocéen ne sont jamais parvenus à s’entendre. Lors de la préparation estivale, une vive altercation avait déjà éclaté entre les deux hommes, et depuis, leurs relations ne sont pas vraiment améliorées. Cantonné sur banc de touche à l’ OM depuis le début de la saison, Gerson a alors fait le choix de quitter la Ligue 1.

Après moins de 18 mois passés à l’ OM, le joueur de 25 ans a fait le chemin inverse pour retrouver son ancienne formation, Flamengo. Présent ce jeudi en conférence de presse, l’international brésilien a rapidement affiché sa joie de rejoindre les Mengaos. « C’est une énorme satisfaction d’être de retour à la maison. J’ai l’impression de ne jamais être parti. Je me suis toujours senti chez moi ici, et c’est toujours bon de travailler là où on se sent bien », a-t-il confié, avant de revenir sur son départ de l’ OM, où il a réalisé l’un des meilleurs moments de sa carrière.

OM Mercato : Gerson n'était pas frustré à Marseille

Malgré son faible temps de jeu sous les ordres d’Igor Tudor, Gerson assure qu’il n’était pas frustré de sa situation à l' OM. Il reconnaît cependant avoir eu des relations assez complexes avec le technicien croate. « J’ai fait la meilleure saison de ma carrière à l’ OM et nous nous sommes qualifiés pour la Ligue des champions. J’ai bien travaillé, mais malheureusement je ne me suis pas bien entendu avec le nouvel entraîneur. Je n’avais pas une bonne relation avec lui », a-t-il ajouté. De retour « à la maison », Gerson tentera de relancer sa carrière dans un championnat qu’il connaît bien. Il s’est engagé avec Flamengo pour un contrat de cinq ans, soit jusqu’en décembre 2027.