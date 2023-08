Lors de sa présentation officielle au Vasco da Gama, Dimitri Payet a livré des confidences sur sa signature, tout en adressant un message à l’OM.

Mercato OM : Dimitri Payet a échangé Gerson avant de signer au Vasco da Gama

Après avoir résilié son contrat avec l’Olympique de Marseille cet été, Dimitri Payet prend un nouveau virage dans sa carrière de footballeur. Le milieu de terrain français de 36 ans a rejoint gratuitement le club de Vasco da Gama, qui célébrait également ses 125 ans d'existence lors de l'annonce de son arrivée au Brésil. Pour Dimitri Payet, ce transfert représente un nouveau chapitre excitant, peut-être même le dernier dans sa carrière de joueur.

Lors de sa présentation aux médias, le Réunionnais a partagé quelques détails sur sa décision de rejoindre Vasco da Gama. Il a admis avoir échangé avec son ancien coéquipier à l'OM, Gerson, avant de s'engager en faveur du club brésilien. Dimitri Payet a par ailleurs souligné certaines similitudes entre Marseille et Vasco da Gama, en particulier en ce qui concerne les défis et la pression auxquels sont confrontés les deux clubs.

« J'aime les défis et la pression, Vasco de Gama est un club semblable à l'Olympique de Marseille. Je veux remettre le club à sa place et répondre aux attentes du club. J'étais capitaine de l'OM, je connais les grandes responsabilités. J'ai parlé à Gerson pour venir à Vasco de Gama, il était à côté de moi dans le vestiaire marseillais. J'ai eu beaucoup de retours positifs », a-t-il déclaré dans des propos rapportés par Foot Mercato.

Dimitri Payet compte revenir à l’Olympique de Marseille

Malgré son départ au Brésil, Dimitri Payet n'oublie pas pour autant son club de cœur, l'Olympique de Marseille. Le milieu offensif envisage de revenir à l'OM plus tard, avec la perspective d'entamer une reconversion au sein du staff du club. « Je serai toujours le premier supporter de l'OM et si je peux faire connaître l'OM à travers moi ou Vasco de Gama, ce sera un plus pour le club. L'OM et moi, je suis sûr qu'on se retrouvera plus tard », a-t-il promis.

Pour le moment, Dimitri Payet s'apprête à vivre une nouvelle expérience au Brésil avec Vasco da Gama. Il est déterminé à aider sa nouvelle formation à sortir de la zone de relégation. Son expérience au sein de ce club légendaire du football brésilien sera sans aucun doute suivie de bons nombreux supporters brésiliens qui attendent impatiemment les débuts de leur nouvelle star.