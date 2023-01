OM Mercato : C'est officiel, un milieu quitte l'Olympique de Marseille !

Publié par Enzo Vidy le 03 janvier 2023 à 15:38

Après une bataille qui a duré plusieurs semaines, l' OM vient d'annoncer officiellement le départ d'un milieu de terrain.

Les grandes manœuvres se poursuivent à l'Olympique de Marseille en ce début de mercato hivernal. Ce mardi après-midi, l' OM vient d'officialiser le départ de Gerson qui retourne à Flamengo, un an et demi après avoir débarqué à Marseille. Le bilan du milieu brésilien sur la Canebière n'est pas glorieux. Lors de ses 6 premiers mois avec Jorge Sampaoli la saison dernière, Gerson n'était clairement pas au niveau demandé par le technicien argentin. Il faudra attendre la deuxième partie de saison pour voir enfin le véritable talent du joueur de 25 ans. Mais depuis le départ de Sampaoli, et l'arrivée d'Igor Tudor sur le banc de l' OM, Gerson est rapidement retombé dans ses travers.

La relation avec l'entraîneur croate se tend dès la préparation estivale, et le milieu brésilien n'entre pas dans les plans du nouveau coach marseillais. Malgré quelques titularisations, Gerson rend des copies très mauvaises, aussi bien en match qu'à l'entraînement. Durant la trêve, le milieu marseillais ne cache pas son envie de retourner à Flamengo, mais l'opération n'aboutit pas, faute d'un accord entre les deux clubs. Annoncé de retour pour la préparation de l' OM, Gerson sèche la reprise et ne veut pas revenir à l'entraînement. Finalement, le milieu brésilien a obtenu gain de cause, et son passage ne restera pas dans les mémoires des supporters marseillais.

OM Mercato : Pablo Longoria récupère un joli chèque

Si l'opération a mis autant de temps à aboutir, Pablo Longoria en est le grand responsable. Tenace en affaire, le président de l' OM voulait à tout prix récupérer sa mise de départ sur Gerson, et d'après les informations du Phocéen, les dirigeants marseillais vont récupérer 15 millions d'euros plus un million en bonus éventuel. Une somme plutôt satisfaisante pour l' OM quand on regarde le faible temps de jeu et les prestations catastrophiques de Gerson lorsqu'il était aligné. Désormais, Pablo Longoria va pouvoir se mettre pleinement à la recherche d'un joueur offensif pour renforcer ce secteur de jeu.