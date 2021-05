OL Mercato : Le transfert de Memphis Depay au Barça avorté ?

Publié par Timothée Jean le 20 mai 2021 à 14:00

Alors que le transfert de Memphis Depay au FC Barcelone semblait acquis, désormais, rien n’est moins sûr. Le club catalan tient un nouveau renfort en attaque. De quoi compromettre l'arrivée du buteur de l’Olympique Lyonnais ?

Agüero au Barça, le transfert de Memphis Depay compromis ?

Arrivé en janvier 2017 à l’Olympique Lyonnais, Memphis Depay devrait quitter Lyon à la fin de la saison. Son contrat expirant dans quelques semaines, l’attaquant néerlandais suscite l’intérêt de nombreux ténors européens, dont le PSG ou encore le FC Barcelone. Patron du banc catalan, Ronald Koeman apprécie fortement le profil de Memphis Depay et aimerait l’attirer en Catalogne lors du prochain mercato estival. Les négociations pour son transfert au Barça ont déjà débuté et les deux parties seraient proches de conclure un accord. Mais avec l’arrivée de Sergio Agüero au FC Barcelone, l’affaire risque de prendre une autre tournure.

En effet, si un transfert de Memphis Depay, sollicité au Barça par Ronald Koeman (son ancien sélectionneur), était présenté comme acquis, désormais, rien n’est moins sûr. Le FC Barcelone tient son nouveau renfort offensif et la conséquence de cette signature pourrait être l’annulation de son transfert. La rumeur fait état que l’arrivée du buteur de Manchester City en Espagne compromettrait la signature de Memphis Depay. Un scénario renforcé par le probable limogeage de Ronald Koeman à l’issue de la saison. Sauf que ce jeudi, Sport clarifie la position des dirigeants catalans sur le dossier.

Le Barça heureux d’accueillir deux renforts offensifs

D’après le quotidien espagnol, l’arrivée de Sergio Agüero n’aurait aucune incidence sur le dossier Depay. Le FC Barcelone n’aura pas à payer d’indemnité de transfert, car les deux joueurs sont en fin de contrat. En d’autres termes, le Barça serait heureux d’accueillir ces deux renforts de taille dans ses rangs la saison prochaine.

« La signature d'Agüero ne ferme pas les portes à Depay. Au Barça, ils continuent de considérer le Néerlandais comme une belle opportunité de marché car il arrivera libre et accepterait un salaire très bas pour relancer sa carrière au plus haut niveau », explique la source. Sport est alors convaincu que Memphis Depay signera un « contrat court » avec le Barça et le renouvellera en fonction de ses performances.