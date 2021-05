PSG Mercato : 21M€, Leonardo prépare une surprise en Italie

Publié par JEAN-LUC D le 20 mai 2021 à 13:30

Pour le prochain mercato estival, Leonardo veut absolument renforcer le milieu de terrain du PSG. Il scrute divers horizons à la recherche de l’oiseau rare. Aux dernières nouvelles, le directeur sportif du club parisien est tombé sur un coup à 21 millions d’euros en Italie.

La grande priorité de Leonardo au PSG

Pour la saison prochaine et malgré les présences de Marco Verratti, Idrissa Gueye, Danilo Pereira et Leandro Paredes, le Paris Saint-Germain veut attirer un renfort de premier plan au milieu de terrain. La priorité de Leonardo semble bien être Edouardo Camavinga, sous contrat au Stade Rennais jusqu’en 2022. Même s’il a connu quelques mois difficiles cette saison, l’international français de 18 ans fait l’unanimité au Paris Saint-Germain.

Il faut dire que le protégé de Bruno Genesio plaît autant à Leonardo qu’à l’entraîneur parisien, Mauricio Pochettino. Mais le club breton veut prolonger et garder son joueur encore une saison. Le patron du recrutement des Rouge et Bleu a donc les yeux tournés vers d’autres pistes. Notamment en Italie.

Mercato PSG : Leonardo cible un milieu de l’Atalanta Bergame

Alors que le nom de Manuel Locatelli (23 ans), lié à Sassuolo jusqu’en 2023, a récemment été associé au Paris Saint-Germain par le journal L’Équipe, Leonardo est également sur les traces d’un autre milieu de terrain évoluant en Serie A. D’après les informations du tabloïd britannique The Sun, le directeur sportif du PSG est séduit par le profil de Ruslan Malinovskyi. Puissant et fort balle au pied, le milieu de terrain offensif de l'Atalanta Bergame est l’un des meilleurs à son poste en Italie. Avec 10 buts et 10 passes décisives cette saison, l’international ukrainien est la grande révélation de l'Atalanta.

Arrivé en 2019 en provenance du RC Genk contre un chèque de 13,6 millions d’euros, le joueur de 28 ans vaut aujourd’hui 21 millions d’euros selon le site spécialisé Transfermarkt. Une somme qui ne semble pas effrayer Leonardo, puisque le dirigeant parisien a déjà rencontré le représentant du joueur pour lui signifier son intérêt et évoquer un éventuel transfert cet été.

Mais il faudra se montrer convaincant dans ce dossier puisque Chelsea et l’Inter Milan sont aussi intéressés par Ruslan Malinovskyi.