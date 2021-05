Équipe de France : Valbuena crache ses vérités à Deschamps

Publié par Timothée Jean le 20 mai 2021 à 22:30

Mathieu Valbuena a livré ce jeudi sa première réaction concernant le retour de Karim Benzema en équipe de France. L’ancien attaquant de l’Olympique de Marseille en a profité pour régler ses comptes avec le sélectionneur Didier Deschamps.

Valbuena : "Deschamps sera gagnant dans tous les cas"

Absent de l’équipe de France depuis l’automne 2015, Karim Benzema a fait son grand retour chez les Bleus. L’attaquant du Real Madrid a été rappelé par Didier Deschamps pour disputer l’Euro 2020. Ce retour tant attendu en sélection a logiquement suscité diverses réactions.

Victime collatérale de la sextape à l’origine de l’éviction des deux hommes, Mathieu Valbuena s’est exprimé sur le retour de Benzema. L’ancien Marseillais estime que ce retour sera bénéfique pour les Bleus, mais surtout pour Deschamps. « Pour moi, Didier sera gagnant dans tous les cas. Si l’équipe de France marche, on dira qu’il a pu s’adapter et si elle échoue on ne lui en voudra pas. Il sait faire ses listes. Il est très malin par rapport à ça », a-t-il déclaré au micro de RMC.

Valbuena ne décolère pas

Toutefois, l’attaquant de 36 ans, privé de sélection depuis cette affaire, ne décolère toujours pas contre le sélectionneur des Bleus et n’accepte pas ses explications concernant sa mise à l’écart. « J’aurais préféré être tout simplement écarté de l'équipe de France par rapport à des raisons sportives. L'équipe de France, c'est quelque chose de très spécial. C'est vrai que ça m'a beaucoup affecté, évidemment. Quand t'as toujours été bon et représenté fièrement le maillot de l'équipe de France, c'est toujours dur d'accepter (…) il y a combien d'exemples de joueurs qui ne font pas de grande saison, qui ne jouent que très peu et qui sont pris ? Il y a des règles pour les uns et des règles pour les autres. Il ne faut pas me raconter que c’était un choix sportif », a-t-il rétorqué.

S’il avoue que sa mise à l’écart de l'équipe de France fut « une blessure difficile à combattre », Mathieu Valbuena est « passé à autre chose ». Le milieu offensif se concentre désormais sur sa carrière avec l’Olympiakos en Grèce.